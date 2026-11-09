Il terzo summit Russia-Africa si è svolto a Mosca il 28 e 29 ottobre scorso. Nonostante i leader africani abbiano dichiarato in varie occasioni che non gradiscono trasferirsi in massa al di fuori del loro Continente per partecipare a vertici dei Capi di Stato e di governo dedicati all’Africa, ben 22 di loro si sono presentati regolarmente nella Capitale russa. Altre 26 delegazioni africane erano rappresentate a un livello minore. La formula del summit dedicato all’Africa si ripete periodicamente secondo una liturgia ormai alquanto logora. Anche questo era centrato sul rafforzamento dei rapporti economici e finanziari, e sull’intensificazione degli scambi commerciali; e altresì sullo sviluppo del nucleare nel Continente, su una maggiore cooperazione in ambito Nazioni Unite, e su una stretta collaborazione con l’African Union. L’appuntamento è stato concepito dal Cremlino come un’alternativa all’influenza occidentale. Al termine è stato pubblicato un Piano di azione 2027-2029, che non indica cifre precise per gli investimenti e gli impegni russi in Africa nel prossimo triennio.

Per quanto sia cresciuto negli ultimi tempi, l’import/export tra Russia e Africa si attesta oggi a 27 miliardi di dollari, ben al di sotto dei 40 miliardi identificati come obiettivo al Vertice di Sochi del 2019, e con un notevole sbilanciamento in favore di Mosca. Più difficile quantificare gli investimenti realizzati da Mosca, che spesso passano attraverso società di comodo; essi dovrebbero situarsi comunque fra i 5 e i 19 miliardi di dollari, molto minori di quelli europei, americani e cinesi. Fra i settori citati nel Piano d’Azione, una speciale rilevanza viene conferita a quello dell’informazione, con ampie sinergie e scambi di giornalisti “per veicolare una immagine positiva della diversità culturale e storica della Russia e dell’Africa”. Difficile immaginare che gli smaliziati leader africani non conoscano le varie restrizioni imposte ai giornalisti russi nel loro Paese, e la quasi totale interdizione dei media indipendenti. L’argomento però sta a cuore a Mosca per il perseguimento della sua opera di “disinformazione globale”, e conviene altresì ad alcuni Stati retti da Giunte militari e da governi autocratici nel Continente (oltre una ventina in totale).

Altro tema particolarmente sviluppato nel Piano d’Azione è lo sfruttamento minerario, presentato come “promozione della collaborazione in campo geologico e della gestione del sottosuolo, per favorire la modernizzazione delle infrastrutture africane attraverso l’aiuto in macchinari e tecnologia russe”; un linguaggio che cela gli aspetti sostanzialmente neo-coloniali dello scambio fra armi e diritti minerari, in cui si sostanzia un’ampia parte della relazione fra Mosca e numerosi governi africani. Ma gli aspetti importanti del vertice russo non sono quelli evidenziati al pubblico, e presentati dal Cremlino con una sapiente narrativa, basata sulla presunta incondizionalità del sostegno economico di Mosca, e su una partnership “autenticamente” paritaria. Dal lato africano c’è la conferma che il Continente, nella stragrande maggioranza, tenta di profittare di tutte le offerte di collaborazione disponibili dai grandi attori internazionali, in modo alquanto spregiudicato, e senza logiche di schieramento. Anche in Africa non è più il tempo della fedeltà a un modello politico, ma dell’opportunismo e della convenienza più smaccata fra i progetti proposti dagli Stati cosiddetti “avanzati”, impegnati nel posizionamento geo-strategico nel Continente.

Sul fronte russo, il solenne appuntamento è stato utile per dimostrare che Mosca non è isolata diplomaticamente, ed è ancora capace di un forte seguito in ambito africano, come già dimostrato dal non trascurabile sostegno alle sue posizioni, al tempo delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite contro l’invasione dell’Ucraina e per la sospensione della Russia dal Consiglio dei Diritti Umani (2022). A margine dei lavori del vertice, Putin ha incontrato in formato bilaterale una ventina di leader africani, alcuni dei quali in pessimi rapporti fra loro, come il premier etiopico Abiy e il presidente eritreo Afewerki, a cui ha proposto una mediazione russa per stemperare le forti tensioni incentrate sul Mar Rosso. Ma a rendere anche quest’ultimo dossier poco credibile è stata la contemporanea notizia, enfatizzata dal premier etiope Abiy, della consegna all’Etiopia da parte di Mosca di 12 jet da combattimento SU-35 e del prossimo acquisto da parte di Addis Abeba di 4 sistemi di difesa anti-aerea S-400; entrambe le transazioni confermano l’atteggiamento poco pacifico dell’ex Premio Nobel per la Pace verso i Paesi limitrofi, e nei confronti di alcune regioni interne, come il Tigray e l’Amhara. Il vertice di Mosca non ha quindi smentito la teoria, diffusa fra i commentatori politici africani, che raramente i grandi summit con l’Africa beneficiano effettivamente le popolazioni del Continente, quanto piuttosto le posizioni di potere acquisite da governanti, apparati, banche di sviluppo e grandi gruppi industriali.

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Giuseppe Mistretta