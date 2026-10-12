L’Italia è una delle grandi potenze mondiali della nautica di lusso. Dai cantieri di Viareggio e La Spezia a quelli di Livorno e Ancona nascono imbarcazioni destinate ai patrimoni più importanti del pianeta. Ma costruire uno yacht in Italia e navigare sotto il tricolore sono due cose diverse. Molti dei giganti realizzati da Benetti, Fincantieri e altri cantieri italiani battono bandiera delle Cayman, di Malta o delle Isole Marshall. La nazionalità del proprietario, inoltre, non coincide necessariamente con quella di registrazione dell’imbarcazione. Per individuare i più grandi yacht privati italiani bisogna quindi guardare ai registri navali, non al luogo di costruzione. Un mercato nel quale il valore di una singola nave può raggiungere decine o centinaia di milioni di euro e nel quale la riservatezza rende spesso difficile ricostruire prezzi e passaggi di proprietà.

La classifica dei cinque più grandi yacht che navigano sotto bandiera italiana: 5 Seven – 59 metri

Seven figura tra le unità di circa 59 metri segnalate sotto bandiera italiana. Le sue dimensioni lo collocano nella categoria dei superyacht, sebbene le caratteristiche effettive dell’allestimento, la destinazione d’uso e l’identità dell’armatore richiedano conferme. Il valore commerciale non è verificato.

5. Seven – 59 metri

Costruito nel 2018, Seven è uno yacht a vela di 60 metri di lunghezza e 12 di larghezza. La stazza lorda è di 493 GT. Si tratta di un’imbarcazione di dimensioni considerevoli, soprattutto per la categoria velica. Lo yacht creato da Perini Navi per Ennio Doris, il defunto banchiere fondatore di Banca Mediolanum, ed è passato in eredità alla famiglia e in particolare al figlio Massimo.

4. Altair III – 59 metri

Yacht a motore costruito nel 1974 dal cantiere olandese Amels, lungo 59 metri e largo circa 11. Armatore è l’imprenditore Diego Della Valle, patron di Tod’s. Il valore stimato raggiunge i 40 milioni di dollari, con costi annuali di gestione compresi tra 2 e 4 milioni. Può ospitare 12 persone in sei cabine, oltre a un equipaggio di 20 membri. Nonostante l’età, rimane uno degli yacht più riconoscibili legati all’imprenditoria italiana.

3. Regina d’Italia – 65 metri

Costruito nel 2019, lungo 64 metri e largo 12 con una stazza lorda di 1.215 GT, l’imbarcazione è di proprietà di Stefano Gabbana. Ha un valore di oltre 60 milioni di euro ed è stato realizzato dal cantiere Codecasa.

2. Main – 65 metri

E’ uno dei nomi più conosciuti della nautica di lusso italiana. Lo yacht, lungo circa 65 metri, è stato realizzato da Codecasa per lo stilista Giorgio Armani scomparso lo scorso anno, ed ereditato dalla sorella Rosanna. Ha un costo di gestione di oltre 6 milioni di euro all’anno, 14 membri di equipaggio, e la sua base è Porto Mirabello a La Spezia.

1. No Rush – 72 metri

E’ il più grande yacht battente bandiera italiana, con una lunghezza fuori tutto di 70 metri e una larghezza di 13. Costruito dai cantieri Admiral nel 2025 è di Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica. Ha un costo annuale di oltre 10 milioni di euro e un equipaggio di circa 20 persone tra marinai, chef e personale di bordo.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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