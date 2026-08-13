Spagna al buio per 110 secondi durante la prima eclissi totale di Sole visibile in Europa dopo ben 27 anni. La sequenza della Luna che oscura il Sole ha raggiunto l’apice a Berlanga de Duero, nella Spagna centrale, così come dimostra la sequenza fotografica in alto. Altre immagini sono arrivate grazie alle dirette web, come quelle della Nasa e dell’Agenzia Spaziale Europea. L’eclissi ha portato un gran numero di visitatori oltre che in Spagna anche in Islanda, Groenlandia e parte del Portogallo. Per assistere nuovamente allo spettacolo astronomico questa volta basterà aspettare meno di un anno.

La prossima estate, nello specifico lunedì 2 agosto 2027, l’eclissi solare totale sarà visibile nel sud della Spagna, nel Nord Africa e nel Medio Oriente. Secondo l’Osservatorio Solare Nazionale degli Stati Uniti, infatti, l’eclissi solare del 2027 attraverserà Spagna, Gibilterra, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Arabia Saudita, Yemen e Somalia, oltre agli oceani Atlantico e Indiano. “Tra le città che si troveranno lungo la traiettoria figurano Cadice (Spagna), Tangeri (Marocco), Gibilterra, Bengasi (Libia), Luxor (Egitto) e Gedda (Arabia Saudita)”, ha dichiarato l’Osservatorio. Ma il miglior posto in assoluto per osservare la prossima eclissi sarà Luxor, in Egitto, dove probabilmente durerà addirittura sei minuti e 22 secondi.

In Italia sarà visibile come eclissi parziale, dall’80% fino al 99% della totalità, a seconda della latitudine. In Sicilia, e nello specifico sulle coste meridionali (Ragusa, Noto), sarà più apprezzabile. Sarà invece possibile vederla totale al largo di Lampedusa, in territorio italiano ma in pieno mare aperto (confine del cono d’ombra a lat. 35° 20′ N, long. 12°, 20′ E), con la piena totalità intorno alle 11:15 (fuso orario di Roma).

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Ciro Cuozzo