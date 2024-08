“Sono molto felice della qualificazione, centrata al secondo salto. Ho fatto quello che dovevo, mi sono comportata bene. Mi sono concentrata su rincorsa e salto e ho raggiunto subito l’obiettivo”. Così Larissa Iapichino dopo il 6.87 nel salto in lungo che le ha regalato la finale alle Olimpiadi di Parigi. “In assoluto non è stata una gara facile- ha detto l’azzurra- ci sono ragazze molto quotate che non hanno fatto la misura. Per la finale comunque si ripartirà tutte da zero, le altre saranno agguerrite ma anche io voglio dire la mia. L’atmosfera è bellissima e io sono felice di essere alle Olimpiadi”.

Larissa in finale con 6.87 alla sua prima Olimpiade

“Ho fatto quello che dovevo, mi sono comportata bene”. È sicura di sé Larissa impicchino, fresca di accesso alla finale del salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un 6.87 al secondo salto dopo aver cominciato con 6,60 che vale un posto tre le più forte: “Non è stata una gara facile, ci sono ragazze molto quotate che non hanno fatto misura. L’atmosfera comunque è bellissima e io sono felice di essere alle Olimpiadi”. La lunghista classe 2022 è ai suoi primi giochi dopo essere stata costretta a saltare quelli di Tokyo – nonostante la qualificazione – per infortunio. “Mi sono piaciuta – ammette Larissa – anche perché io la mattina odio gareggiare sono più un atleta da pomeriggio-sera. Ho pensato a me bambina di sette-otto anni quando sognavo di raggiungere un traguardo del genere. Ora sono in finale e andrò a giocarmela come sempre, con il coltello fra i denti”.

Quando gareggia e dove vedere Larissa Iapichino nel salto in lungo a Parigi 2024

Iapichino approda in finale con la seconda miglior lunghezza, dietro alla statunitense iridata indoor Tara Davis-Woodhall forte del suo 6,90, mentre l’altra grande favorita di questa gara, la tedesca campionessa in carica Malaika Mihambo, piazza un 6,86 al terzo tentativo. Nelle sue corde, Larissa – medaglia d’argento agli europei di Roma 2024, e record italiano indoor con 6,97, ha tutto quello che serve per far bene: Appuntamento con finale del lungo femminile per giovedì 8 agosto a partire dalle 20. La gara sarà visibile in chiaro su Rai 2, per Larissa le chance di medaglia sono alte.

