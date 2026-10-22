Tremilaottocentocinquantacinque posti letto: 2.102 a Padova, 900 a Verona, 853 a Venezia. È l’offerta delle residenze Esu messa nero su bianco dalla Regione sabato, dopo la prima notte in tenda degli universitari in campo San Geremia. Altri 985 arriveranno, 257 a Padova entro il 2028 e 728 a Venezia l’anno dopo, e si valuta il recupero di un immobile dell’Ulss 3 Serenissima. In laguna, intanto, una stanza costa fra 700 e 800 euro al mese, e ogni appartamento che passa agli affitti brevi è un letto in meno per chi frequenta Ca’ Foscari o lo Iuav. Sulle borse la Regione rivendica la copertura di tutti gli aventi diritto per il 2026-2027, circa 100 milioni messi insieme con Stato, fondi europei e atenei, più i 10 milioni l’anno che servono come minimo a far funzionare gli Esu. Gli studenti non contestano la cifra ma il calendario: l’assegno arriva in ritardo, l’affitto si paga a ottobre.

La questione, del resto, va oltre l’università. “L’emergenza casa è l’emergenza prioritaria”, ha detto Alberto Stefani a inizio mese, e pochi giorni più tardi la Giunta ha annunciato un Piano casa da 300 milioni tra bilancio regionale, fondi statali, mutui di Cassa depositi e prestiti e quote dei Comuni. Il tassello già operativo è Generazione Casa, varato a gennaio con 50 milioni di fondi europei riprogrammati: metà per rimettere in uso una parte degli alloggi pubblici sfitti, che la Regione a inizio anno contava in 8.800, metà per l’edilizia sociale a canone calmierato, con contributi di 50-60 mila euro ad alloggio cui si sommano 30 mila euro dal Piano casa nazionale. A gennaio Stefani aveva parlato della necessità di “invertire la rotta”, con le case vuote in aumento e le Ater sempre più dipendenti dai contributi pubblici. Si parla di 800- 1.000 appartamenti, con i cantieri dal 2027, per sanitari, giovani coppie e quella “fascia grigia” che guadagna troppo per l’Ater e troppo poco per il mercato. Gli studenti non sono nell’elenco. In Consiglio regionale si è lavorato finora soprattutto sulle regole.

A settembre l’aula ha approvato le norme contro le occupazioni abusive degli alloggi Erp, con 27 sì, 2 no e 11 astenuti. L’8 ottobre la Seconda commissione ha licenziato il Pdl 122 della leghista Elisa De Berti, che restringe i requisiti per restare in un alloggio pubblico e moltiplica i controlli: serve a liberare case occupate da chi non ne ha più titolo, non a costruirne di nuove. Una seconda proposta De Berti, sul social housing, chiede ai privati della rigenerazione urbana di riservare il 40% delle volumetrie aggiuntive ad alloggi sociali e introduce le agenzie per l’abitare; dovrebbe assorbire parte dei testi di Elena Ostanel (Avs) e Jonatan Montanariello (Pd). Su scala nazionale i conti non tornano meglio. Secondo il Cnel, che il 14 ottobre ha ripreso elaborazioni Asvis, anche a Pnrr chiuso mancheranno in Italia 235.887 posti letto universitari per arrivare alla copertura del 18% degli iscritti fissata dall’Europa per il 2030; nel 2021 si era al 2,2%, circa 41 mila posti, e per colmare il divario servirebbero 4,7 miliardi. Unico territorio già in regola, a Nordest : la Provincia di Bolzano. L’edilizia pubblica pesa da noi il 2,7% delle abitazioni, in Francia il 17%.

La ministra Bernini ha risposto rivendicando oltre 63 mila nuovi posti letto e un costo medio degli studentati fra 400 e 500 euro, utenze comprese. Il Piano casa del governo, convertito in legge in estate, promette 100 mila alloggi in dieci anni. A Padova, ateneo da decine di migliaia di iscritti, i 2.102 letti Esu restano lontanissimi dal 18%. Ultima voce, i trasporti. Il biglietto unico regionale per treni, bus, tram e vaporetti va a gara a inizio dicembre e dovrebbe partire con l’anno scolastico 2028-2029: 2 milioni per la piattaforma, 17,5 già stanziati per le nuove obliteratrici, un risparmio stimato fra 20 e 25 milioni dalla riforma del trasporto locale; per gli under 25 Stefani ha promesso una tariffa da “tre o quattro spritz”. Gli studenti chiedono il trasporto gratuito da subito, e un incontro con il presidente.

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Mario Alberto Marchi