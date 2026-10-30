Avevo promesso, la settimana scorsa, di parlarvi dei giornali che non stanno né di qua né di là. Lo farò la prossima volta, perché proprio negli ultimi giorni i quotidiani italiani hanno cominciato a parlare di sé pubblicamente, e questa è una novità che, permettetemi, dà ragione a questi appunti periodici. Quando ho cominciato la serie, alla fine di agosto, avevo il dubbio di parlarvi di cose distanti e astratte, per addetti ai lavori. Poi, puntata dopo puntata, abbiamo scoperto che ogni volta c’era un aggancio con quello che stava accadendo – un caso, una nomina, una polemica – come se la realtà si fosse messa a fornire gli esempi. E questa settimana l’aggancio è esploso. Il modo in cui stanno cambiando i giornali è entrato nell’agenda nazionale, se ne discute nei talk show, in Borsa, nei partiti. Insomma, il tema sembrava lontano e invece era vicinissimo, c’erano tutte le ragioni strutturali perché diventasse un tema portante. Quello che è successo in questi ultimi giorni racconta forse la più profonda di queste ragioni. Ai giornali è successo quello che succede a tutti i prodotti maturi. Sono diventati essenzialmente dei marchi.

Che cos’è un marchio, parliamone un attimo, anche se è un concetto che chi fa marketing conosce a memoria. Ogni prodotto ha un ciclo di vita, lo ha scritto sessant’anni fa Theodore Levitt. Nasce, e in quella fase vale perché è nuovo e perché nessun altro lo fa. Cresce, e vale perché è migliore dei concorrenti che intanto sono arrivati. Poi matura. Un prodotto maturo è un prodotto che tutti sanno fare, che tutti fanno più o meno allo stesso modo, spesso con gli stessi fornitori, le stesse tecnologie e gli stessi costi, in un mercato che non cresce più e dove l’unica cosa che puoi fare per vendere di più è toglierlo a qualcun altro. Un frigorifero, un paio di jeans, un’acqua minerale, un’automobile. Nella maturità il prodotto in sé non è più un vantaggio per nessuno, perché la differenza tecnica tra il tuo e quello del concorrente è minima, e il cliente lo sa. E allora succede una cosa precisa, che è la legge di tutte le industrie mature. Il valore sale al piano di sopra e si deposita nel marchio.

Voi non comprate un’automobile perché è diversa dalle altre. Lo sanno tutti – e lo sanno soprattutto quelli che le fabbricano – che sotto la carrozzeria le auto si somigliano ormai tutte: stesse piattaforme, stessi motori, spesso le stesse fabbriche. Comprate un’automobile perché ha un marchio, e quel marchio vi racconta una storia, vi assegna un’identità, vi mette in una compagnia. Yuval Harari, in Sapiens, usa la Peugeot, storica fabbrica francese di auto, per spiegare che cos’è quella che chiama una “finzione condivisa”. La Peugeot non coincide con le sue fabbriche, che possono chiudere, né con i suoi operai, che possono essere licenziati, né con le auto, che possono cambiare, né con i padroni, che cambiano anche loro. Esiste perché milioni di persone sono d’accordo nel credere che esista, e per questo vale. Il leone sul cofano vale più del motore. Questa è la fase adulta di qualunque industria, e chi la guida la gestisce con gli strumenti che la fase richiede: la storia da rivendicare, l’identità da difendere, la comunità dei clienti da coltivare, l’innovazione da promettere. Non si vende più il prodotto. Si vende l’appartenenza a un marchio, e il prodotto è il supporto fisico di quell’appartenenza.

Ora guardate i giornali con questa lente. Per due secoli si sono raccontati come un servizio pubblico, un contropotere, un’istituzione, e per lunghi tratti lo sono stati. Ma sono anche un’industria, e come industria hanno compiuto per intero il ciclo. Sono nati con la stampa e sono cresciuti con la pubblicità, e nella fase della crescita valevano per quello che contenevano, perché avevano le notizie e gli altri no. Oggi sono un prodotto maturo nel senso più pieno del termine. Le notizie le hanno tutti, nello stesso momento, dalle stesse agenzie, e le hanno gratis anche quelli che un giornale non lo comprano. La differenza tecnica tra un quotidiano e l’altro, misurata sul prodotto, è minima e il lettore lo sa. Il mercato non cresce, anzi si restringe, e vendere una copia in più vuol dire toglierla a qualcun altro. È esattamente la descrizione di Levitt. E allora anche ai giornali è successo quello che succede sempre. Il valore è salito al piano di sopra. Questa settimana lo ha mostrato con assoluta chiarezza.

Guardate il Fatto Quotidiano. Domenica sera Leonardo Maria Del Vecchio, che ha già comprato il Quotidiano Nazionale e una quota del Giornale, ha annunciato una due diligence per lanciare un’Opa sulla società che lo edita, poco più di sette milioni di euro, un premio del trenta per cento sulla Borsa. I fondatori, che hanno la maggioranza, hanno detto no in poche ore. E Travaglio, da Lilli Gruber, ha aggiunto che il Fatto non è in vendita, perché “solo il lettore può comprare il Fatto”. Ecco la frase da marchio. Il Fatto è l’unico quotidiano nazionale cresciuto negli ultimi anni, e la sua forza sta nel fatto che la sua gente ci si riconosce. “Un giornale con un solo padrone, i lettori” è il claim stampato in cima al sito, ed è esattamente la promessa di un marchio. Del Vecchio non ha offerto quei soldi per una redazione, per una rotativa o per un archivio. Li ha offerti per quel marchio. Naturalmente era interessato anche a un’impresa, ai suoi conti, alle sue prospettive, ma il valore più difficile da replicare era proprio quell’identità, una comunità che si riconosce in un giornale che si dichiara “senza padroni”. La storia è durata quattro giorni, poi il consiglio di amministrazione ha negato la due diligence e Del Vecchio ha preso atto, con un comunicato in cui rinuncia all’offerta ma tiene “la porta aperta, al Fatto come a ogni editore”. Non do giudizi di merito, perché in questa vicenda non c’è chi ha torto e chi ha ragione. È stata una contesa intorno a un marchio. Al momento il marchio ne esce rafforzato, perché i suoi lettori hanno letto il tentativo di comprarlo come la prova della sua indipendenza.

Guardate il Quotidiano Nazionale, che è il giornale che Del Vecchio ha comprato davvero. Giovedì ha pubblicato una lunga intervista a Mario Orfeo, il nuovo direttore editoriale, sul rilancio che parte il 5 novembre. Parole chiave: “identità e innovazione”. Una app come porta d’ingresso all’ecosistema, podcast, newsletter, un’intelligenza artificiale di casa, un “contratto di fiducia con il lettore”. E poi, per dire chi è il Quotidiano Nazionale, parla delle sue antiche e prestigiose firme: Moro, Spadolini, Calvino, Biagi, Bocca, “mi vengono ancora i brividi”, dice. Anche qui, nessuna critica a Orfeo, che conosce il mestiere e lo fa bene. Perché oggi il suo mestiere è rilanciare quel giornale come si rilancia un marchio, con una storia alle spalle da rivendicare e un’innovazione da promettere. E in mezzo il prodotto, il giornale di carta, è una delle “declinazioni”, nemmeno la prima. Qualunque direttore marketing di un’azienda automobilistica avrebbe scritto un buon piano con queste basi.

Guardate il Corriere della Sera, che compie 150 anni. Li sta festeggiando con un giro d’Italia che il 6 novembre arriva a Napoli, a Palazzo Reale, perché il fondatore, Eugenio Torelli Viollier, era napoletano. Ci saranno Cairo e Fontana, e ci sarà, riprodotto, il primo numero del 5 marzo 1876, quattro pagine, con in apertura l’articolo di Torelli Viollier intitolato “Al Pubblico”, che comincia così, “Pubblico, vogliamo parlarti chiaro”. Sembra scritto per spiegare questa settimana. Un giornale che porta in tour la propria prima pagina di 150 anni fa. Un po’ come le celebrazioni che fanno le grandi case con i modelli d’epoca, i musei di fabbrica, le edizioni anniversario. Il Corriere non sta celebrando centocinquant’anni di notizie, che sono passate. Sta celebrando quello che quelle notizie hanno costruito nel tempo: un’identità, un’autorevolezza, un patrimonio di fiducia. Insomma, un marchio. E fa benissimo, perché il marchio Corriere è il più solido che l’editoria italiana possieda, ed è il motivo per cui il Corriere è ancora il primo giornale d’Italia anche quando le copie calano come a tutti.

E guardate l’Unità. Voi già sapete che Alfredo Romeo, il mio editore al Riformista, nel 2022 l’Unità l’ha comprata lui all’asta, e che le pubblicazioni sono ferme, per le ragioni che vi ho già raccontato. Pareva una storia almeno al momento conclusa. E invece qualche giorno fa, sul Corriere, il tesoriere del PD ha ripetuto che l’Unità “deve tornare a casa”, che il partito ha pronto un piano per sostenerla “anche se non vendesse neppure una copia”. Non c’è una notizia nuova che giustifichi quell’intervista e, per quello che ne so, non c’è una trattativa in corso. Ma non è questo il punto. Il punto è che il marchio Unità fa gola. Un marchio fondato da Gramsci nel 1924 vale molto per un partito che deve fare primarie e campagne elettorali, perché porta con sé una storia e un’appartenenza che nessuna nuova testata potrebbe garantire. L’espressione “anche a copie zero” non è una follia, è una dichiarazione sincera, direi. Il PD vuole il leone sul cofano, per restare all’esempio della Peugeot. Anche senza il motore.

Allora torniamo alla domanda del titolo. Quanto costa un marchio? Sette milioni offerti e ritirati in quattro giorni, se si chiama il Fatto. Un tour di dodici città e una prima pagina del 1876, se si chiama Corriere. Una app e una lista di firme, se si chiama Quotidiano Nazionale. La possibilità di riportare a casa una memoria politica, se si chiama Unità. Sono cifre e gesti che non hanno quasi niente a che fare con le copie vendute, ed è giusto così, perché nel 2026 il giornale di carta è il supporto fisico del marchio, come l’auto è il supporto fisico del leone. Il marchio vale per quello che evoca, per la storia che si porta dietro, per la gente che ancora ci si riconosce, e per il potere che si può esercitare attraverso di lui o contro di lui. È un bene a tutti gli effetti.

Ed è la lezione della settimana, che si ricollega a quella di qualche puntata fa. Un giornale può perdere lettori e conservare influenza. Può perdere denaro e continuare a essere desiderato. Può persino smettere di uscire e conservare un valore. Le copie calano, il potere resta, e il marchio è la cosa che tiene insieme tutto questo.

Un’ultima cosa, a proposito della prossima puntata. Quel napoletano che nel 1876 fondò il Corriere promettendo un giornale di notizie e non di partito stava creando, senza saperlo, il marchio più longevo dell’editoria italiana. E stava percorrendo una strada, quella dei giornali che hanno provato a non stare né di qua né di là. Di questo parleremo la prossima volta.

Alla prossima.

Claudio Velardi Direttore de Il Riformista

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Claudio Velardi