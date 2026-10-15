C’è una misura semplice per capire se la Pubblica amministrazione funziona: quanto tempo impiega a pagare. Nel rapporto di Roberto Garofoli si mette in chiaro come il PNRR abbia permesso di fare passi avanti. Nelle amministrazioni centrali i tempi medi sono scesi da 53 a 27 giorni, nelle Regioni e Province autonome da 31 a 18, negli enti locali da 42 a 23 nel primo semestre 2025.

Nel Servizio sanitario nazionale si è passati da 45 a 35 giorni. Ma la media nazionale nasconde ancora una Pa a velocità diverse. Nei Comuni della Calabria il pagamento medio arriva a 52,6 giorni, in Sicilia a 40,9, in Campania a 38,5. Aggregando fatturazione e liquidazioni, le fatture da gestire sono passate da 8.867 nell’aprile 2024 a 81 nell’ottobre dello stesso anno. È questo il punto politico del Rapporto curato da Garofoli e promosso da ANCI: il PNRR ha dimostrato che la lentezza amministrativa non è un destino. Ora le soluzioni sperimentate devono diventare organizzazione ordinaria. La prima proposta è un Testo unico sui tempi di pagamento, per riunire una disciplina oggi dispersa tra direttive europee, decreti e circolari.

Un quadro unico ridurrebbe sovrapposizioni, incertezze e applicazioni differenti, soprattutto negli enti più fragili. Servono poi strutture stabili responsabili dei pagamenti, processi standardizzati e responsabilità definite. Nei Comuni più piccoli dovrebbe essere individuato almeno un responsabile dei pagamenti. L’obiettivo è governare l’intero ciclo, dalla fattura alla liquidazione. La tecnologia può aiutare. Il Rapporto propone fatture gestite in forma aggregata e codici IPA allineati agli uffici effettivamente responsabili. Le fatture potrebbero così essere smistate automaticamente e i tempi misurati struttura per struttura, collegando i risultati alla responsabilità dei dirigenti. Un altro strumento è InIT, la piattaforma che ha accompagnato la riduzione dei tempi delle amministrazioni centrali. certi.

Da qui la proposta di cronoprogrammi vincolanti, comunicati in anticipo, e di una rendicontazione più semplice. La lezione è chiara: il PNRR ha ridotto la lentezza, ma ha anche fatto emergere un nuovo problema. Non basta migliorare la media se una fattura viene pagata in 14 giorni in una città e in oltre 50 in un’altra. Una Pa efficiente non è quella che, in media, paga più rapidamente. È quella che paga nei tempi previsti, ovunque.

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Alessia Petrelluzzi