Ripugna citare chi semina odio, perciò non lo faremo. In un post intriso di retorica anti-occidentale, una vestale dell’islamismo e di Putin ha espresso solidarietà a un certo Youssef. Ha definito l’Italia “un Paese pieno di razzisti abbrutiti che accusano le piazze di malcontento”.

Prima sciocchezza: il malcontento nelle piazze è una constatazione ovvia, non un’accusa. Diversamente, niente manifestazioni. È un dato di fatto. Sui “razzisti abbrutiti”, invece, un fondo di verità può esserci. Il fenomeno razzista non risparmia nessuno: l’Italia è ad esempio piena di musulmani arabi chiari che disprezzano i neri. Tempo fa, per l’edizione francese di un mio romanzo, il nome del protagonista siriano transitò da Abdul (percepito come nome da neri) ad Abdel. Il razzismo, insomma, è diffuso ovunque, tra i cretini e ha anche delle definizioni lessicali. Alle quali il romanzo, in fase di editing francese, si adeguò.

La cosa che più impressiona è però la solidarietà della vestale dei pogrom a Youssef, accusato di fomentare disordini e violenze. Il ragazzo, come elemento indiziario, non avrebbe solo fatto parte del gruppo che ha fomentato disordini, ma ha anche esultato per il pogrom del 7 ottobre 2023 in Israele. Parrebbe proprio un fondamentalista che avrebbe collaborato con Ispi (che smentisce), con il Foglio (che pare imbarazzato) con il Fatto Quotidiano che ancora non si capisce che farà, stretto tra le obbedienze di linea moscovita e la dignità di testata che dovrebbe provare a essere credibile. La pasionaria innominabile ha dimostrato tra l’altro recentemente di confondere resistenza, antisemitismo e brutale repressione nei luoghi che vorrebbe che siano ‘liberati’ per consegnarli agli oppressori e alle loro misericordiose leggi omicide basate sulla sharia. Nel suo post, costei lancia poi un’altra accusa all’Italia: quella di patriarcato. Sebbene da noi il problema esista per molti aspetti, la domanda sorge spontanea: a Gaza, Teheran o Damasco il patriarcato non esiste? Le lapidazioni per adulterio e più o meno per qualsiasi violazione sessista, l’obbligo del velo, i divieti di studiare, truccarsi, ballare, uscire da sole o possedere beni sono forse pratiche non patriarcali? Lì le donne sono persino costrette a offrire i figli al regime per farne miliziani. I soldati bambino sono forse non ‘patriarcali’ e via obbligata per la ‘liberazione’ con l’obiettivo di vivere tutti sotto una sharia amministrata da malati mentali che fingono di credere a un dio che non esiste, nelle forme che dicono loro?

Dobbiamo finirla con queste disinformazioni e mistificazioni. Per farlo occorre una “sinistra che manca”. C’è bisogno di una forza socialdemocratica e progressista che lotti contro chiunque voglia sopprimere la libertà. Non dobbiamo esportare né democrazia, né libertà. Dobbiamo chiarire che senza il rispetto della dignità e della vita umana i regimi diventano nemici. Ecco perché gli amici della sharia e del Cremlino sono nostri nemici. Viva la libertà, e togliamo il diritto di tribuna ai fiancheggiatori di morte. A proposito, il vero nome dell’accusato è Youssef. Nome da bianco.

Claudio Melchiorre

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