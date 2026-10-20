Ci si chiede con quale spirito, con quale peso sulla coscienza, certi ragazzini facciano ritorno a casa la sera, dopo aver dato sfogo a un’ira ingiustificata in una maniera così burbera, cieca e barbara sapendo di aver partecipato alla distruzione di ciò che appartiene a tutti. Devastare il quartiere in cui si risiede, la piazza che si frequenta ogni giorno, i beni comuni finanziati con i sacrifici e i contributi delle proprie famiglie sono atti paradossali e di cecità autodistruttiva.

La cronaca degli ultimi giorni ci restituisce la fotografia di un malessere generazionale profondo e capillare, capace di manifestarsi con una singolare sintonia a diverse latitudini del pianeta. Dalle periferie europee fino alle metropoli asiatiche, assistiamo a un’ondata di protesta che rivela la fragile tenuta di modelli economici e politici. Viviamo un momento delicato e complesso, in cui le ragioni di fondo appaiono legittime e ben sentite. In Spagna i giovani scendono in strada soffocati da un mercato immobiliare aggressivo, con affitti proibitivi e stipendi insufficienti che rendono impossibile costruire una vita autonoma o fondare una famiglia. In Francia la contestazione affronta il degrado delle strutture scolastiche e la carenza di risorse per l’istruzione pubblica. Persino l’India, la nazione più popolosa al mondo, ha visto il “Partito degli Scarafaggi”, nato per reazione alle parole sprezzanti del presidente della Corte Suprema e divampato a causa di uno scandalo di esami e concorsi truccati, scendere in piazza in maniera assai partecipata contro una novità non poco sgradita nel sistema elettorale, in un Paese in cui milioni di famiglie investono enormi energie economiche nella speranza di offrire un futuro ai propri figli. Sono motivazioni reali, ferite aperte che denunciano l’inefficienza delle politiche pubbliche e l’incapacità delle istituzioni di garantire pari opportunità e merito. Eppure, questa cornice di riflessione critica e queste istanze legittime vengono inesorabilmente deturpate e vanificate quando la piazza cede il passo a bande di delinquenti, infiltrati e banditi che trasformano la sofferenza sociale in pura guerriglia urbana.

A Parigi e in decine di città francesi, manifestazioni che avevano visto la partecipazione pacifica di centinaia di migliaia di persone si sono liquidate in scontri violenti, vandalismo, saccheggi e incroci di fiamme con negozianti in lacrime nel vedere le loro attività distrutte. Il Presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo a reti unite all’indomani dei disordini, ha dato voce al sentimento di «rabbia e vergogna» provato dall’intera nazione. Nel denunciare l’azione dei rivoltosi, Macron ha promesso interventi fermi da parte dei prefetti per proteggere i centri urbani, senza al contempo sfilarsi dall’impegno di ascoltare le richieste sul carovita e sul mondo della scuola, chiedendo un clima di collaborazione istituzionale.

In Italia, l’episodio più emblematico e inquietante di questa escalation di violenza si è consumato nel centro di Milano, tra i fumi dei lacrimogeni e il lancio continuo di oggetti contro le Forze dell’ordine. L’immagine che resta impressa è quella di Angelo De Simone, 55 anni, Primo Dirigente della Polizia di Stato, colpito in piena fronte da un pesante sampietrino scagliato dalla folla. Con il sangue che gli colava sul viso, il dirigente non ha abbandonato il suo posto, ma con uno straordinario senso del dovere e della misura, mentre si tamponava la ferita con un fazzoletto, ha continuato a coordinare i propri uomini, parlando loro con fermezza come se nulla fosse accaduto. «Si può considerare tentato omicidio», ha pronunciato amareggiato davanti ai microfoni e alle telecamere che riprendevano la scena.

Di fronte a episodi di tale gravità, la riflessione deve farsi rigorosa. Se si vuole davvero restituire dignità al dibattito sul futuro dell’istruzione, della casa e dell’occupazione, è indispensabile tracciare un confine netto tra il diritto di dissentire e la barbara velleità di distruggere. Isolare i delinquenti è il primo modo per proteggere le ragioni di chi protesta con civiltà. Chi sceglie la strada della violenza non sta ponendo le basi per alcuna riforma sociale: sta semplicemente disperdendo al vento le ceneri di un futuro che dichiarava di voler difendere.

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Lorenzo Corazza