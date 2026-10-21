Nonostante la scaltrezza romana, non sottile come quella di Andreotti, ma lui era Divino, della Premier Meloni, che con una gestione matriarcale, dagli sconti Eni alle provvigioni bancarie, tampona il paese le cose non vanno bene. Potrebbe andare peggio, dice furbamente lei, alludendo alla confusione plastica dei dioscuri dell’opposizione. Ma l’economia, nonostante l’iniezione vigorosa del PNRR, la politica energetica non strutturale ma tattica, le relazioni internazionali psicotiche, ci fornisce dati preoccupanti per i conti personali degli italiani tra salario reale ed inflazione.

Poteva andare peggio, su questo la premier ha ragione, ed il merito che non lo sia stato è di un signore malinconico e taciturno, avvistato in parlamento in perfetta solitudine, nel vuoto di maggioranza e opposizione, ad illustrare le sorti del paese. Già questo fatto, l’assenza di interesse dei parlamentari italiani alla tenuta dei conti pubblici, la dice lunga della nostra politica. Il signore dallo sguardo chiaro, venato di malinconia lacustre, proviene da Cazzago, ma cazzeggia molto poco, si chiama Giancarlo Giorgetti, ed ha tenuto dritta la barra dei fondamentali economici dell’Italia. Senza di lui il rapporto deficit/Pil non sarebbe al 3,1%, ma al doppio, se seguiva le pulsioni dei compagni di governo, soprattutto di Salvini. Anzi forse per avveduta prudenza ha voluto lui arrivare al 3,1. Per farsi frenare da Bruxelles. Figuratevi cosa avrebbero fatto in manovra tra mance e clientele se il Tesoro ci avesse fornito un dato del 2,9. Invece la manovra finanziaria è magra, come le precedenti. Lui ha tirato la cinghia dei calzoni del Tesoro, ha frenato, per quello che è possibile, la corsa del debito, ed in tempo di guerra non ha fatto salire lo spread di un’economia che è cresciuta meno degli altri paesi europei, in assenza di riforme e politiche industriali. Ma quelle non competono a lui.

Un uomo singolare, anomalo, il silente, a parte qualche battuta criptico lombarda, ministro leghista. Un uomo che non si sgola per il diavolo milanista, né per l’arrogante e arrembante Inter. Lui tifa per i colori biancorossi, non quelli della Lanerossi Vicenza di Paolino Rossi, ma quelli dei Saints, come viene chiamata la squadra del Southampton, di cui insieme al fratello ha fondato il fan club italiano, che milita nella serie B inglese. Ed in questo c’è tutto il suo understatement, più varesotto che british, da uomo di origini tutto sommato modeste, ma con un cugino banchiere, che ha studiato in Bocconi, e che unico insieme al palermitano Giuseppe La Loggia, abbia ricoperto per due volte la carica di presidente della commissione bilancio della Camera, il luogo druidico dove si trattano i capitoli di bilancio dello Stato. Giorgetti conosce profondamente la struttura complessa e a tratti fragile del nostro bilancio statale, un groviglio di impalcature connesse e costruite per superfetazione, a volte senza logica, anno dopo anno. Ha la prudenza dell’addetto alla sicurezza di cantiere, che non vuol veder crollare giù tutto, come fu in Grecia. Noi siamo gli unici Pigs, i paesi sorvegliati e diffamati dalla UE, a aver una situazione ancora fragile e più o meno precaria in assenza di vere riforme finanziarie.

Si continua a promettere, ma non si affrontano i nodi finanziari, fiscali, economici, e di politica competitiva. Ed il timone di questa barca malmessa, con la pompa di sentina sempre in mano, che controlla le acque insidiose del lago dove navighiamo, è in mano al taciturno e solitario, da martire Saint, anche nel proprio partito, Giorgetti. Un giorno parlerà, come fece al Corriere qualche anno fa, prima di essere smentito da Salvini il sovranista. Ma se lo farà, sarà un ultimatum.

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Giovanni Pizzo