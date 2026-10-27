Ci sono persone per le quali studiare è una fase della vita e altre per le quali diventa un modo di stare al mondo. Marco Boddi, romano, classe 1984, ingegnere delle telecomunicazioni, appartiene alla seconda categoria. La sua storia attraversa quasi vent’anni di ricerca e innovazione in uno dei territori tecnologici oggi più strategici: quello in cui telecomunicazioni, elaborazione dei segnali, radar e sicurezza finiscono per parlare la stessa lingua.

Laureato con 110 e lode all’Università di Pisa e diplomato alla Scuola Superiore Sant’Anna, Boddi comincia presto a confrontarsi con la ricerca internazionale. Nel 2008 è al Fermilab di Chicago, dove partecipa alle attività preliminari per un nuovo sistema di controllo delle cavità risonanti dell’acceleratore. Poi Barcellona, al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, dove lavora sui sistemi adattativi di trasmissione nell’ambito dei progetti europei WINNER e DAVINCI. Avrebbe potuto essere l’inizio di una carriera tutta accademica. Sceglie invece anche l’ingegneria applicata, quella nella quale un sistema non deve soltanto funzionare sulla carta. Dal 2009 lavora su progetti complessi nelle telecomunicazioni e nella sicurezza: reti e sistemi classificati, data center, sale operative, radiocomunicazioni. Nel curriculum compaiono progetti per il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa, Marina e Aeronautica, COI e strutture Nato.

Ma il passaggio forse più interessante arriva quando, con una carriera professionale già consolidata, Boddi decide di tornare alla ricerca. E sceglie Napoli. Alla Federico II entra nel dottorato in Information Technology and Electrical Engineering del DIETI, lavorando nel campo del radar signal processing sotto la guida del professor Antonio De Maio. Il percorso di dottorato nasce nell’ambito di un accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri. È qui che la storia personale di Boddi si intreccia con quella di una scuola scientifica italiana capace di competere ai massimi livelli internazionali. Nel febbraio 2023, a Edimburgo, durante il NATO SET-319 Research Specialists’ Meeting dedicato alle nuove frontiere matematiche dei radar multidimensionali, Boddi riceve lo Young Scientist Best Paper Award. Lo studio, firmato insieme a Massimo Rosamilia, Augusto Aubry e Antonio De Maio, affronta il problema della stima della direzione di provenienza dei segnali elettromagnetici attraverso sistemi di antenne circolari. Dietro la formula scientifica c’è una sfida molto concreta: riuscire a estrarre un’informazione sempre più precisa da sistemi nei quali segnali, interferenze e disturbi convivono.

La ricerca continua anche dopo il riconoscimento Nato. Nel 2024 Boddi figura tra gli autori di altri lavori scientifici dedicati alla calibrazione dei sistemi di antenne, alla localizzazione delle sorgenti radio e all’elaborazione dei segnali. Ed è proprio qui che il suo percorso individuale diventa qualcosa di più: una piccola storia dell’eccellenza italiana. Perché a Napoli si incontrano università, istituzioni e ricerca applicata. La Federico II diventa il luogo nel quale l’esperienza maturata sul campo torna a confrontarsi con l’accademia e produce nuova conoscenza. Una vocazione che il nuovo rettore Andrea Mazzucchi ha posto tra le priorità del suo mandato, indicando nel rafforzamento della ricerca e della dimensione internazionale dell’Ateneo uno degli assi della Federico II dei prossimi anni. E non si tratta soltanto di tecnologie militari.

Le metodologie studiate trovano applicazioni potenziali nella ricerca e soccorso, nella gestione delle emergenze e delle calamità naturali, nella tutela ambientale, nella radionavigazione e nel monitoraggio del traffico aereo e marittimo. È forse questo il punto più interessante della storia di Boddi. In un Paese abituato a raccontare i suoi cervelli soprattutto quando partono, la sua traiettoria racconta anche il movimento opposto: competenze costruite fra Pisa, Chicago e Barcellona che rientrano nel sistema italiano, incontrano Napoli e continuano da qui a dialogare con la ricerca internazionale.

Guardando il percorso dall’inizio emerge quasi una geometria. A Chicago Boddi lavorava sulla fase di un segnale elettromagnetico. A Barcellona studiava sistemi capaci di adattarne la trasmissione. A Napoli lavora su algoritmi capaci di determinarne la provenienza. Cambiano i luoghi, gli strumenti e le responsabilità. Resta la stessa curiosità dell’ingegnere davanti a ciò che ancora non è risolto. Cercare il segnale dentro il rumore. Capire ciò che non si vede. È una buona definizione del lavoro di Marco Boddi. Ma forse anche di quella ricerca italiana che, lontano dai riflettori, continua a produrre innovazione.

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Eleonora Tiribocchi