Aggredita e accoltellate alle spalle da parte di uno sconosciuto mentre si trovava da sola in strada. Attimi di paura ieri sera nel centro storico di Salerno, in largo San Tommaso d’Aquino, dove una ragazza di circa vent’anni ha subìto l’agguato di un ignoto, finendo ricoverata in codice rosso in ospedale.

A far scattare l’allarme è stato un passante, che ha notato la ragazza ferita e ha richiesto l’intervento dei soccorsi, al momento e sue condizioni non desterebbero preoccupazione per la vita. Gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto ed identificare l’autore del gesto.

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Luca Frasacco