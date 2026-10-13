Tre incarichi possibili, ma nessuna decisione ancora presa. Sigfrido Ranucci è chiamato a decidere quale sarà il suo futuro professionale in Rai dopo l’allontanamento dalla conduzione di Report e la sospensione di dieci giorni dalla televisione pubblica. Sul tavolo ci sono tre proposte: la vicedirezione del Tg3 con delega a “Speciali e Podcast”, un incarico da vicedirettore nell’area Inchieste di RaiNews24 oppure il ruolo di corrispondente dal Cairo. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, tuttavia, il giornalista non avrebbe ancora comunicato la propria scelta, nonostante la scadenza per la decisione fosse fissata a ieri.

Ranucci e il dopo Report: tre opzioni sul futuro, ma la scelta è in ritardo

In Rai, al momento, prevale il silenzio sulla vicenda, mentre non si esclude che la questione possa trasformarsi in un confronto aperto tra il giornalista e l’azienda. I suoi legali hanno infatti espresso forti perplessità sulle tre soluzioni prospettate. Il posto al Tg3 sarebbe, secondo la difesa, “sostanzialmente fittizio“, anche in considerazione dell’assenza di programmi speciali da seguire. La seconda opzione, quella relativa a RaiNews24, non garantirebbe invece, a detta degli avvocati, “alcun ruolo gerarchico o di responsabilità autoriale”. Ancora più problematica sarebbe la prospettiva di un trasferimento al Cairo, giudicata persino pericolosa. Resta quindi da capire se Ranucci stia ancora valutando le alternative oppure abbia scelto di non esprimere una preferenza, lasciando così alla Rai la responsabilità di decidere quale incarico assegnargli.

Ranucci fa gli scatoloni e abbandona l’ufficio di Report

Nel frattempo, Ranucci fa gli scatoloni e su Facebook pubblica un video in cui abbandona il suo ufficio a Report, nella stanza che era già stata di Milena Gabanelli. “Finisce una storia durata vent’anni. Raccolgo i ricordi che mi hanno accompagnato in circa 500 puntate di Report”, scrive il giornalista mentre mostra regali vari conservati nella stanza: lattine storiche, un portapenne in ceramica, il carbone dell’acciaierie di mariupol, portafortuna, un statuetta di Diabolik. “L’avevo messo in conto e ho sempre cercato di immaginare come sarebbe andata: mi sono figurato tanti scenari, ma mai avrei pensato a modalità così mostruose”, continua nel suo post. “Tuttavia non rimpiango nulla di quello che ho fatto. Rifarei tutto, perché ho scelto di difendere dei principi, ho scelto di non piegare la schiena davanti a nessuno, neppure davanti alle mie paure o incertezze, anche quando mi sarebbe stato più comodo, e mi avrebbe portato delle utilità. E a volte scegliere serve a spiazzare, a trasformarsi in pastori maremmani per indicare la strada agli altri. L’amore per la libera informazione, l’amore per lo spirito del servizio pubblico, per la Rai”. L’ultimo saluto è per i telespettatori: “Mi dispiace non aver potuto salutarvi dallo studio di Report. Separarsi, a volte, è un dolore così dolce. Ma non si vede bene che con il cuore, e per questo non posso che ringraziarvi per la passione e la dedizione con cui mi avete seguito in questi anni e che, nonostante tutto, ancora oggi mi donate”.

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Luca Frasacco