Sigfrido Ranucci rivendica un primato nella storia del servizio pubblico: aver portato per la prima volta il nome della Rai nel mondo con uno scoop internazionale, grazie all’inchiesta del 2005 sull’utilizzo del fosforo bianco da parte delle forze statunitensi a Falluja, in Iraq. Una dichiarazione che impone di ripercorrere la storia del giornalismo investigativo dell’azienda, fondata nel 1954 come servizio televisivo nazionale e già attiva nella radiofonia dal 1927 con l’Eiar, poi diventata Rai nel 1944. Ad onor del vero prima di Falluja, numerosi giornalisti avevano realizzato reportage e inchieste su guerre, terrorismo, criminalità organizzata e vicende internazionali. Alcuni lavori avevano ottenuto riconoscimenti in festival esteri, altri erano stati ripresi dalla stampa internazionale.

Ecco una documentazione che permette di ricostruire i precedenti della Rai fuori dai confini nazionali.

Nel 1958 Sergio Zavoli vinse il Prix Italia con Clausura, documentario radiofonico sulla vita delle Carmelitane Scalze. Nel 1972 realizzò Nascita di una dittatura, dedicata all’ascesa del fascismo attraverso testimonianze dirette. Tra il 1989 e il 1990 firmò La notte della Repubblica, diciotto puntate dedicate al terrorismo italiano, alle Brigate Rosse, alle organizzazioni neofasciste e alle stragi che avevano segnato la storia del Paese. Enzo Biagi, direttore del Telegiornale Rai nel 1961, realizzò l’anno successivo RT, Rotocalco Televisivo, con reportage sul Muro di Berlino e sulla divisione dell’Europa. Negli anni successivi affrontò numerose vicende internazionali, tra cui la società britannica con Made in England e la Cina con La lunga marcia. Giovanni Minoli avviò Mixer nel 1980, sviluppando inchieste e interviste sui protagonisti della politica e della storia contemporanea, prima di dare vita nel 1997 a La storia siamo noi.

Negli anni Novanta Carmen Lasorella seguì per il Tg2 i principali conflitti internazionali, realizzando servizi dall’Africa, dal Medio Oriente e dall’Asia. Il 9 febbraio 1995 rimase ferita durante un agguato a Mogadiscio, in Somalia, nel quale fu ucciso il cineoperatore Rai Marcello Palmisano. Un anno prima, il 20 marzo 1994, sempre a Mogadiscio, erano stati assassinati la giornalista Ilaria Alpi e il telecineoperatore Miran Hrovatin, impegnati in un reportage sulla situazione somala. La loro morte diede origine a indagini giudiziarie e parlamentari. Nel 2004 venne istituita una commissione parlamentare d’inchiesta, mentre Report dedicò alla vicenda Nient’altro che la verità, un lavoro di Sabrina Giannini sulle incongruenze emerse nelle ricostruzioni investigative.

Un altro capitolo riguarda Michele Santoro, che nel 1987 portò su Rai 3 Samarcanda, programma di approfondimento politico e sociale. Successivamente, con Sciuscià, sviluppò reportage e inchieste su criminalità, guerre e questioni internazionali. Riccardo Iacona, tra i giornalisti della trasmissione, realizzò con Giovanna Botteri La neve nera, premiata nel 2000 al Premio Ilaria Alpi. Botteri aveva già documentato per il Tg3 la rivoluzione romena del 1989, le guerre nella ex Jugoslavia e numerosi conflitti internazionali, costruendo una lunga esperienza come inviata nei principali teatri di crisi. Nel 1997 Milena Gabanelli fondò Report su Rai 3, insieme a un gruppo di videogiornalisti indipendenti. Il programma affrontò fin dall’inizio temi economici, ambientali e internazionali, attraverso inchieste fondate su documenti e testimonianze. Nel 2000 Stefania Rimini ricevette un riconoscimento per Nessuna legge per il più forte, dedicata alla biopirateria, mentre Bernardo Iovene e Gabanelli ottennero una menzione al Premio Ilaria Alpi per Le vie delle armi sono infinite. Tra gli autori delle prime stagioni figuravano anche Michele Buono e Piero Riccardi, impegnati in reportage sulle condizioni sociali, sull’economia e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

I riconoscimenti internazionali arrivarono prima del 2005. Nel 2001 Sabrina Giannini ottenne con Ipocrisia di Stato il Premio Ondas a Barcellona, il primo premio nella categoria informazione al Banff Festival in Canada e un riconoscimento al Silver Satellite TV News Festival in Bulgaria. Nel 2002 Milena Gabanelli ricevette il Grand Prix dello stesso festival per Verità e giustizia, dedicata all’inquinamento della laguna di Venezia. Nel 2004 Report ottenne ulteriori riconoscimenti internazionali per Morire di pace. Si tratta di premi assegnati fuori dall’Italia a produzioni giornalistiche Rai prima dell’inchiesta di Ranucci su Falluja. Il servizio sul fosforo bianco, realizzato nel 2005, documentò l’impiego della sostanza durante le operazioni militari statunitensi in Iraq e contribuì al dibattito internazionale sulle modalità della guerra. L’inchiesta ebbe una notevole risonanza e rappresentò un passaggio rilevante nella carriera di Ranucci, successivamente entrato nella squadra di Report e diventato conduttore della trasmissione nel 2016. Certo non fu il primo scoop della storia della Rai come l’ex conduttore di Report sostiene ignorando i vari Zavoli, Biagi, Minoli, Lasorella, Santoro, Iacona, Alpi, Botteri ecc…

Luigi Ragno Utente Apple dal 1984 appassionato di tutto ciò che è tecnologico, il web è la sua casa.

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