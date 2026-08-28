L’annuncio è arrivato. Ranucci non condurrà più Report, programma che guidava in solitudine dalla stagione 2017-2018. A seguito di una settimana di riflessioni, la Rai ha comunicato di aver sollevato il giornalista dalla guida della trasmissione d’inchiesta, mentre le parti valutano ancora la ricollocazione professionale in una posizione compatibile con il suo profilo, anche per evitare contenziosi su un presunto demansionamento. Report passa nelle mani di due volti noti della tv pubblica: Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

Ranucci non è più il conduttore di Report. Rai: “Trasmissione a Presutti e Piervincenzi”.

“Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi – ricorda la Rai nella nota – sono risultati vincitori della selezione per giornalisti professionisti. La scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell’offerta di approfondimento del Servizio Pubblico, nel segno della professionalità e dell’esperienza maturata sul campo rafforzando il principio di selezione di nuovi giornalisti interni all’azienda, individuati secondo criteri di merito e competenza”.

Cosa farà Ranucci dopo Report

Secondo quanto apprende l’AdnKronos sarebbero tre le possibili “opzioni di ricollocazione professionale” riservate a Sigfrido Ranucci: “Il Tg3, RaiNews o un ruolo da corrispondente”.

Il diretto interessato commenta via social: “Sono venuto a conoscenza dall’Ansa che la Rai mi ha sospeso dalla conduzione di Report. Il motivo è che avrei messo a repentaglio la credibilità di Report in seguito ai 2800 articoli in due mesi fatti dai giornali del gruppo Angelucci e comunque di governo, anche da parte del fuoco amico della Rai. Cioè da coloro che sono stati ringraziati ieri da Mollicone per aver sollevato “cunei d’ombra” sul sottoscritto. Il gioco è fatto. Al mio posto sono state scelte due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report e del servizio pubblico. Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, lo farò per i miei figli e per i vostri, mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti”.

La redazione di Report: “Pronti a dimissioni, due conduttori non rappresentano storia programma”

”La decisione assunta dalla Rai è per noi completamente irricevibile. È inaccettabile per il metodo, dal momento che l’azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra in queste settimane facendoci apprendere la scelta dalle agenzie, e nel merito, dal momento che le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report”. Lo scrivono in una nota gli inviati del programma, a proposito dell’affidamento della conduzione a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi e annunciano l’intenzione di dimettersi in blocco.

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Luca Frasacco