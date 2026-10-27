Siamo un paese di “razzisti abbruttiti”, o almeno così ci vede, ci interpreta e ci descrive Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’ONU e icona della sinistra pro-Gaza. Così ha messo nero su bianco in un tweet apparso sul suo profilo X -e poi repentinamente cancellato – in cui esprimeva solidarietà a Youssef Siher, il ricercatore indagato con l’aggravante di terrorismo come ideatore e coordinatore del Movimento 17 Ottobre, quello che prometteva “mobilitazione permanente” fino alla caduta del governo e che, per comunicare con i suoi affiliati in tutta Italia, utilizzava un’app criptata.

Eppure, per cogliere le sfumature del soggetto in questione non è necessario un particolare acume analitico: è sufficiente scrollare (come si suole dire) il suo profilo Instagram per notare subito gli elementi tipici del fanatismo islamico e una certa tendenza al negazionismo storico con finalità antisemite. Il tutto, come sempre, condito dal tipico linguaggio propagandistico della nuova sinistra islamista, dove tutto ciò che è occidentale diventa “imperialismo” e “colonialismo”, e in cui persino la conquista araba del Nord Africa fino all’Europa viene riletta in chiave islamico-revisionista. In realtà, per capire chi fosse e di quali idee si sia fatto megafono il ricercatore e opinionista freelance, basta leggere la frase (in arabo) nella bio del suo profilo Instagram: “Non puoi sconfiggere coloro che credono che la morte non sia la fine”.

A quanto pare, però, non è Siher il problema, ma noi, definiti appunto “razzisti abbruttiti”. Razzisti per cosa? Perché vogliamo tenere fuori dal nostro mondo, orgogliosamente occidentale, europeo e cristiano, il fanatismo islamico? Abbruttiti perché ci rendiamo conto che è in corso un’alleanza tra l’islamismo radicale e una certa sinistra che, imbevuta di multiculturalismo, non ha compreso che, una volta spalancate le porte a questo “mostro”, gli effetti saranno devastanti? Da anni sottolineiamo la pericolosità dell’attivismo dei gruppi islamisti all’interno dei movimenti pro-Gaza e i legami sospetti tra questi stessi movimenti e le organizzazioni terroristiche palestinesi, con l’evidente dilagare dell’antisemitismo più becero. Per non parlare dell’opaco destino dei fondi raccolti per Gaza, che sembrerebbe in parte il medesimo dei famosi aiuti internazionali poi utilizzati per ingrassare le finanze di Hamas e persino per finanziare il pogrom del 7 ottobre. Il tutto tralasciando, ovviamente, la folkloristica e meramente propagandistica gita in Flottiglia.

Esiste un problema di radicalizzazione e non possiamo far finta che non ci sia. Il caso Siher ne è la dimostrazione più evidente. Perché la vera minaccia, quella più autentica, si cela in mezzo a noi e si nutre delle crepe della nostra società. Così è avvenuto per le proteste di Milano e di altre città: lo scopo era il caos, la strategia della tensione, l’attacco diretto allo Stato e alle sue istituzioni. Non siamo noi a inventare i nemici dell’Occidente, dei nostri valori e della nostra cultura: ci sono e non si nascondono. Possiamo far finta di nulla, oppure possiamo attuare la nuova linea della fermezza.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

© Riproduzione riservata

Pasquale Ferraro