Inutile girarci intorno: nelle chat, alle presentazioni dei libri, nei caffè intorno a Montecitorio l’argomento che tiene banco è uno. Cateno De Luca e Luigi Marattin che hanno scelto il centrodestra. Il Partito Liberaldemocratico deve esprimersi formalmente, deve assumere una decisione deliberata, ma non c’è ancora una data di convocazione degli organismi che quella decisione dovranno prenderla. Andrea Marcucci, oggi Presidente del Pld, può ambire a un ruolo centrale nel contesto di un Polo europeista senza più Marattin. Intanto Cateno De Luca ha convinto il movimento Sindaci d’Italia, nato ad Assisi e forte di decine di sindaci ed eletti locali, a spiegare le vele al vento del centrodestra. Tra civici e figure nate nel centrosinistra, il conferimento alla coalizione di Giorgia Meloni non è di poco conto. E le reazioni a Cateno diventano a catena.

Il leader di Sud chiama Nord rilancia il progetto con una convention nazionale di tre giorni, un’alleanza con il movimento Sindaci d’Italia e l’obiettivo di costruire un’unica lista nazionale. L’assemblea nazionale si terrà a Roma il 27, 28 e 29 ottobre. De Luca ha spiegato che la strategia «parte dalla Sicilia al meridione e si sviluppa in termini strategici in tutta Italia» e porterà «alla formazione di un’unica lista». Il programma illustrato da Castelli prevede per il 27 gli interventi del presidente del Senato Ignazio La Russa, del ministro Gilberto Pichetto Fratin sul tema dell’energia e del ministro Matteo Piantedosi in un panel con i sindaci. Azione rinsalda i ranghi e torna a sottolineare come la sua collocazione stabile sia il centro. Il 7 novembre, a Bologna, ci sarà l’appuntamento più atteso del Polo europeista, mentre proprio ieri Europeisti.Eu ha formalizzato i componenti della Direzione, statutariamente aperta e partecipata anche da invitati diversi di volta in volta. Le associazioni Avanguardia, Astra Europa e Mondo Libero, con quest’ultima che fa capo a Giampaolo Sodano, hanno aderito da “invitati permanenti” ad Europeisti.Eu. Italia Viva attacca Calenda, con una nota dell’ufficio stampa che lo etichetta come «mitomane». L’aria tra gli ex alleati del Terzo polo è ancora questa. Spazio Pubblico richiama tutti all’urgenza del momento e promuove uno sciopero della fame per l’Ucraina. Aderiscono in centinaia, inclusi Lia Quartapelle del Pd, Matteo Richetti di Azione e molti altri.

Ma è soprattutto nel centrosinistra che i cespugli diventano rovi. Gineprai. Certo, provano a parlarsi, a fare squadra, ma ognuno ha i suoi problemi. Su +Europa l’orizzonte si annuvola, con la dinamica di un doppio ricorso ex art. 700, uno per l’indizione del congresso e uno resistente, dell’attuale leader. Il segretario Riccardo Magi non avrebbe più la maggioranza e dunque i poteri per decidere sulla collocazione del partito. Per il Psi di Enzo Maraio, più di una contestazione tra militanti e dirigenti per la scelta di correre insieme ad Alessandro Onorato, nella cordata che non fa mistero di sostenere, ai gazebo, Giuseppe Conte. I socialisti che votano per un Cinque Stelle sono una nemesi da fantasia romanzesca, da realtà distopica. Maraio però potrebbe anche decidere di correre per sé, alle primarie: «Serve allargare la scelta. Dare un’offerta riformista e civica alle primarie di coalizione ci induce a scegliere di scendere in campo con un candidato nostro». E sulle possibili alleanze con Matteo Renzi, il segretario socialista ha aggiunto: «Io credo che in quest’area tutti stiano facendo appelli all’unità, e proprio da Renzi mi sarei aspettato di più, può dire quello che vuole, i fatti ci dicono che alla Leopolda non ha invitato nessuno degli interlocutori ai quali oggi fa finta di aprire».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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