In Campania si gioca una partita politica che va oltre i confini regionali. Le elezioni regionali del 2025 saranno un banco di prova decisivo per capire se esiste ancora spazio per un riformismo serio, inclusivo e pragmatico. L’accordo su Roberto Fico come possibile candidato alla presidenza segna un punto di svolta: una figura autorevole, dialogante, capace di tenere insieme mondi oggi divisi, da sinistra a centro. Ma, ancor più rilevante, è la regia che potrebbe accompagnare questo percorso: il professor Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli ed ex ministro, si profila come garante credibile e autorevole del nuovo contenitore politico.

La sua presenza, per molti, è una garanzia di metodo e di qualità. Un presidio istituzionale capace di attrarre competenze, esperienze civiche e sensibilità riformiste deluse. In una stagione segnata da partiti personali e logiche di potere, la figura di Manfredi rappresenta l’antitesi: riservato ma solido, inclusivo ma fermo, capace di fare rete senza personalismi.

Il contrasto con il fallimento del Terzo Polo è netto. Quel progetto, nato per ricostruire il centro riformista italiano, è affondato rapidamente sotto il peso dell’ego di due leader troppo concentrati su se stessi. Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno trasformato un’opportunità concreta in una disputa permanente. Un contenitore che poteva parlare a moderati, liberali e progressisti pragmatici si è svuotato prima ancora di strutturarsi, lasciando solo sfiducia.

Eppure, proprio in Campania, il Terzo Polo aveva dato segnali forti. Alle politiche del 2022, la lista Azione-Italia Viva ha ottenuto circa l’8% dei voti regionali – più che in Toscana, patria del renzismo, ferma al 6,8%. Un risultato sorprendente, che mostrava un potenziale autentico. Ma quel consenso non è mai diventato organizzazione. Italia Viva non ha costruito nulla: né strutture, né classe dirigente, né comunità politica. Solo un involucro elettorale, svuotato di ogni ambizione vera.

Le responsabilità non sono solo locali. Chi ha lavorato con impegno sul territorio si è visto spesso ostacolato da logiche verticistiche, calate da Roma, più attente al controllo che alla crescita. Un paradosso: dove c’era più consenso, si è investito meno.

Per questo, oggi, il percorso che si apre in Campania con il binomio Fico-Manfredi non è solo una novità tattica, ma una discontinuità culturale. Un contenitore contendibile, aperto, con al centro comunità, competenze e visione. Serve un modello alternativo ai partiti-azienda e alle leadership autoreferenziali. Serve un’idea di partito che torni a mettere il “noi” davanti all’“io”.

Il riformismo in Campania ha ancora molto da dire. A patto che chi lo guida sia capace di ascoltare, e chi lo anima sia disposto a costruire insieme. Con generosità, metodo e memoria degli errori passati.

Alfredo Izzo

© Riproduzione riservata

Redazione