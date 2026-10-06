Matteo Renzi chiude la Leopolda con un appello ai riformisti di Forza Italia: «Lasciate il partito e venite con noi». È il nuovo capitolo della partita per il centro, dove ormai gli appelli agli altri si moltiplicano con una certa disinvoltura e, soprattutto, con la curiosa caratteristica di essere quasi sempre accompagnati da un contrappello. Renzi si è rivolto «a tutti i centristi» e in particolare ai forzisti: «Il mio grande appello va ai riformisti, in particolare di Forza Italia: lasciate il partito e venite con noi, non potete stare con chi nega l’Europa. Le porte sono aperte e sono certo che qualche segnale arriverà a breve». Il problema è che, nel frattempo, Renzi ha allargato il campo anche nella direzione opposta. Parlando dell’Ucraina, ha sostenuto che le cose che lo uniscono a Giuseppe Conte sono più di quelle che li dividono. Ed è qui che Carlo Calenda ha deciso di presentare il conto.

Calenda, Picierno, Falasca e Nahum contro il leader di Italia Viva

Il leader di Azione replica duramente: «Sì, Matteo Renzi, la politica estera è una cosa complessa. E il fatto che tu – unico tra i leader “liberali” europei – non sia mai andato in Ucraina a vedere cosa accade, a conoscere, prima di sproloquiare di diplomazia come un Conte qualsiasi, è indegno. Soprattutto visto che vai ovunque trovi qualcuno disposto a pagarti». Poi l’affondo: «Quindi meno mance dai dittatori e più conoscenza diretta delle cose di cui ti riempi la bocca. Gli Ucraini muoiono ma non si arrendono a Putin, tu incassi soldi dagli autocrati per incensarli e ti sei arreso ai populisti proputiniani. Vergognati e vai a Kiev, lì ti insegneranno il senso dell’onore e il coraggio». Ma la vera risposta politica arriva da Europeisti. Piercamillo Falasca e Daniele Nahum, co-promotori di Europeisti.eu, definiscono la Leopolda «un patetico esercizio di equilibrismo circense». La ragione, spiegano, è nella contemporaneità delle due mosse renziane: «Renzi è riuscito contemporaneamente a invitare gli esponenti di Forza Italia ad aderire al suo sedicente progetto riformista e a dire che con il M5S ha più cose che lo uniscono di quelle che dividono». E ancora: «È riuscito a dire che l’Ucraina va sì aiutata, ma che è colpa dell’Europa se non c’è un piano diplomatico e se per mano russa muoiono milioni di ventenni ucraini». Per Falasca e Nahum, una retorica ormai «compatibile con la campagna di disinformazione del leader del M5S». La metafora è pronta: «La destinazione della Leopolda voleva essere Itaca, ma assomiglia sempre più a Volturara Appula, casa di Conte». E, coerentemente, arriva un altro appello: «Noi oggi rivolgiamo un appello a iscritti e attivisti di Italia Viva: mollate il Circo Renzi e unitevi a noi».

Franco Bellacci: “Ulisse? Piuttosto penso ai maiali di Orwell”

Anche Spazio Pubblico, il movimento di cui è esponente Pina Picierno, interviene nel duello. «Caro Matteo», comincia il messaggio, «sappiamo che, nel corso del tempo, hai preferito sostituire la politica con la strategia e i valori con la sopravvivenza». Ma la difesa dell’Ucraina, avvertono, «non è merce di scambio da utilizzare nella contesa elettorale». L’attacco prosegue sul terreno delle alleanze: «Puoi fare tutto – dal one-man show all’incantatore di platee – ma non potrai mai cancellare il fatto che hai scelto un condominio frequentato da un movimento di putiniani e dagli stessi populisti che, mentre noi lottavamo con te per cambiare l’Italia, nel 2016 ti hanno disarcionato». Poi la bussola, altra metafora geografica della giornata: «Invece di puntare verso Itaca, continuando così rischi di sbarcare a Kaliningrad». Nel frattempo, Luigi Marattin, leader del PLD, segnala un’altra voce, forse la più dolorosa perché arriva dall’interno della storia renziana. Franco Bellacci, detto «Franchino», anima e motore delle prime Leopolde, ha affidato ai social una riflessione tutt’altro che nostalgica: «La rottamazione, il limite dei due mandati, non si applica più ai deputati di Italia Viva che si ricandidano? Perché noi all’inizio ci avevamo creduto, ora sembra che quello slogan serviva solo a far entrare in Parlamento qualcuno che ora non ne vuole uscire». E qui arriva la stoccata orwelliana: «Si paragonano a Ulisse, a me ricordano i maiali. Lo dico con rispetto: i maiali della Fattoria degli Animali di George Orwell per i quali siamo tutti uguali ma alcuni sono più uguali di altri».

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Alessia Petrelluzzi