Gestire il denaro, pianificare le spese e mettere da parte i risparmi: per molti italiani, soprattutto tra i più giovani, manca ancora un’adeguata educazione finanziaria. Un divario che la tecnologia può contribuire a colmare. «Un’interfaccia chiara e semplice elimina il linguaggio opaco e rende molto più comprensibili concetti che prima magari erano astratti», spiega Nicola Vicino, General Manager per l’Italia e Head of Southern Europe di Revolut.

In Italia l’indipendenza economica sembra sempre più lontana per i giovani. Secondo una vostra ricerca, il 59% degli italiani ritiene impossibile raggiungerla prima dei 30 anni. Perché?

«Inflazione e costo della vita comprimono i budget. Ma pesa anche la scarsa educazione finanziaria in giovane età, che ostacola lo sviluppo di abitudini virtuose nella gestione del denaro. Questo alimenta la percezione di non poter raggiungere un’autonomia economica nel medio termine».

L’85% degli italiani ritiene che i giovani non siano preparati a gestire le proprie finanze. Dove si concentrano le lacune?

«Soprattutto nella pianificazione e nel risparmio a lungo termine, due aspetti legati all’educazione finanziaria. Il settore privato può contribuire rendendo accessibili strumenti percepiti come complessi. Educazione finanziaria significa anche comprendere il contesto economico per prendere decisioni informate. Per questo ad esempio nei piani Student per gli under 25 abbiamo incluso l’accesso al Financial Times».

Le app aiutano a monitorare spese e risparmi. Quali errori commettono più spesso i giovani?

«Il primo problema è la scarsa consapevolezza di dove finiscono i soldi. Revolut categorizza automaticamente le spese, mostrando quanto si destina in ristoranti, alimentari e altre voci. Conoscere le uscite aiuta a gestirle. Il secondo aspetto è la frammentazione: dal canto nostro proponiamo un’unica app per pagamenti quotidiani, investimenti, tasse e risparmi. Anche l’intelligenza artificiale contribuisce aiutando a individuare abbonamenti e pagamenti ricorrenti, compresi quei piccoli importi mensili che, sommati, erodono il budget».

L’Italia è un Paese di risparmiatori, ma molta liquidità resta ferma sui conti. Come superare il “risparmio pigro” senza esporsi a rischi poco compresi?

«La diffidenza nasce anche dalla complessità e dalla scarsa trasparenza di alcune offerte bancarie tradizionali. Semplificare gli strumenti può avvicinare le persone agli investimenti. Ogni investimento ha un profilo di rischio e la strategia deve rispondere alle esigenze individuali. Ad esempio per chi non vuole investire in titoli, offriamo un conto deposito flessibile che remunera la liquidità senza rischi legati all’andamento dei mercati finanziari, con la possibilità di ritirarla in qualsiasi momento. È un primo modo per evitare che i risparmi restino improduttivi».

Sui social influencer e creator promuovono spesso messaggi distorti e soluzioni finanziarie discutibili. Come riconoscere un’offerta davvero conveniente?

«Suggerirei tre criteri: verificare la vigilanza delle autorità e le relative garanzie, come la tutela dei depositi fino a 100.000 euro; valutare la flessibilità, senza vincoli rigidi o penali di svincolo; controllare la trasparenza dei costi. Non bisogna fermarsi al numero più vistoso di una pubblicità, ma leggere tutte le condizioni».

Chi cresce in una famiglia con maggiore cultura finanziaria potrebbe però partire avvantaggiato. Le fintech possono ridurre questa disuguaglianza?

«Il digitale abbassa le barriere d’accesso e rende i servizi finanziari più comprensibili grazie a interfacce chiare. Con Revolut offriamo strumenti adatti alle diverse fasi della vita: dal conto per gli under 18, per iniziare a gestire il denaro, al conto cointestato per le coppie, fino agli investimenti calibrati sulla propensione al rischio. Semplificazione e personalizzazione possono ridurre il divario».

Guardando al futuro, qual è la sfida di Revolut per rendere le nuove generazioni più consapevoli nella gestione del denaro?

«Vogliamo diventare la banca principale degli italiani. Oggi abbiamo sei milioni di clienti, circa il 10% della popolazione, e puntiamo non solo a crescere ancora, ma anche a un utilizzo più intenso dell’app. L’obiettivo è permettere a sempre più persone di sfruttare i vantaggi della digitalizzazione, della semplicità e della trasparenza nella gestione quotidiana del denaro».

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Gianluca Lambiase