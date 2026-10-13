Incontriamo Oreste Pastorelli, eletto in questi giorni presidente della Federazione dei Riformatori. Che cos’è?

«È l’insieme di forze socialiste, liberali, democratiche e repubblicane che hanno scelto di unirsi per dare un contributo al governo del Paese. Vogliamo allargare la Federazione a tutte le persone e i soggetti politici che condividono questa impostazione».

È un progetto di centrodestra, centrosinistra o di puro centro?

«Centro-centro. Siamo europeisti e vogliamo collaborare con Azione, Spazio Pubblico e con la componente riformista del Partito Democratico. Vogliamo parlare anche con la parte liberale di Forza Italia e con tutti coloro che, a destra come a sinistra, si riconoscono nel riformismo e non nelle convenienze del momento».

Chi sono i protagonisti della Federazione?

«Siamo partiti dal Movimento Socialista Liberale, da SD-Socialdemocrazia e dal Comitato Vassalli. Ci sono Umberto Costi, Giovanni Crema, Mauro Del Bue, Riccardo Mortandello, Franco Venturini, Claudio Signorile e Biagio Marzo. A questi si aggiungono associazioni culturali, comitati civici e realtà territoriali. È una rete che vogliamo continuare ad allargare».

Avete già definito nuove alleanze?

«Abbiamo chiuso un accordo con il Partito Repubblicano Italiano: il presidente Corrado De Rinaldis Saponaro sottoscriverà con noi un accordo di federazione. Insieme a Europeisti.Eu e Spazio Pubblico saremo parte del processo per costruire una lista unica del centro con Azione, indicando Carlo Calenda come candidato premier».

Molti di voi vengono dal Psi. Perché quel contenitore non funziona più?

«Io ho lasciato il Psi nel 2022, quando ero tesoriere nazionale, perché non condividevo più la strategia e quello che consideravo un assorbimento della nostra cultura politica prima nel Partito Democratico e poi nel Movimento 5 Stelle. Il nostro obiettivo è stato mantenere accesa una fiammella di riformismo liberale in Italia».

Il garantismo resta una linea invalicabile?

«Certamente. Non è una questione di difendere qualcuno, ma di difendere un principio. Chi ha messo in discussione il garantismo oggi si trova spesso a invocarlo. Lo vediamo anche nelle vicende dell’informazione e nel caso Ranucci. Per noi il garantismo non può essere una posizione da assumere o abbandonare secondo le convenienze».

Lei è sindaco di Forano: cosa le ha insegnato l’amministrazione locale?

«Sono sindaco di Forano, in provincia di Rieti, e presidente dell’Unione dei Comuni che riunisce quattro comuni della provincia. L’esperienza amministrativa ti porta a misurarti con i problemi reali. Oggi vedo soprattutto un problema sociale lasciato troppo spesso in secondo piano. Allo stesso tempo dobbiamo rilanciare agricoltura e ambiente in modo serio, non come temi di facciata».

Qual è la vostra idea di riformismo?

«È una cultura politica che tiene insieme libertà, garantismo, europeismo, atlantismo e attenzione ai problemi concreti delle comunità. Vogliamo costruire uno spazio politico aperto, capace di superare la dicotomia destra-sinistra e di riunire chi crede ancora in una prospettiva riformista per l’Italia: con noi ci sono le nobili scuole, socialisti, liberali, socialdemocratici e repubblicani. Vogliamo fare di quelle scuole il vivaio per la classe dirigente del futuro».

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Eleonora Tiribocchi