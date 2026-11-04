Due intese, una scommessa: trasformare la vicinanza geografica tra Italia e Libia in rapporti economici più solidi. A Misurata la cooperazione passa dai collegamenti marittimi alla sicurezza alimentare, dalle infrastrutture ai laboratori veterinari. Un’agenda concreta, che ora dovrà misurarsi con progetti, risorse e capacità di attuazione. La cornice è la missione di circa sessanta imprese italiane, in Libia dal 31 ottobre al 4 novembre, organizzata dalla Camera di commercio italo-libica con l’Ambasciata d’Italia a Tripoli e Unioncamere, con il sostegno della Misurata Free Zone. Una delegazione che attraversa costruzioni, energia, agroalimentare, trasporti, meccanica e sanità, con presenze come Fincantieri e il gruppo Grimaldi. Il messaggio è chiaro: il rapporto con la Libia può svilupparsi lungo più filiere, mettendo in relazione imprese, istituzioni e competenze.

La Sicilia guarda alla sponda sud

Il primo accordo unisce l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e la Misurata Free Zone. A firmarlo sono stati la presidente dell’Autorità, Annalisa Tardino, e il presidente del consiglio di amministrazione della zona franca, Mohsen al-Suqutri, alla presenza di Nicola Colicchi, presidente della Camera di commercio italo-libica. L’obiettivo è costruire opportunità commerciali e logistiche tra le due sponde. Per Palermo, Termini Imerese, Trapani e gli altri scali amministrati dall’ente, significa cercare nuovi traffici e un’integrazione più forte con le reti nordafricane. Per Misurata, rafforzare i rapporti con il sistema produttivo italiano e la propria funzione di accesso ai mercati africani.

Tardino parla di un’intesa da «riempire di contenuti», trasformando le relazioni istituzionali in progetti e investimenti. Ha proposto di ospitare una delegazione libica a Palermo per individuare le attività da avviare. È una distinzione importante: il protocollo apre una strada, non certifica nuove rotte già operative. La presidente lega questa prospettiva alla ridefinizione degli equilibri mediterranei. «Credo molto nella cooperazione internazionale tra l’Italia, la Sicilia in particolare e i Paesi del Nord Africa», osserva. La posizione degli scali siciliani e i legami con la sponda meridionale diventano così una leva per sviluppare traffici e logistica, non soltanto un richiamo alla geografia.

Sul tavolo c’è anche il programma da 2,7 miliardi di dollari per ampliare i terminal di Misurata, promosso da un consorzio guidato da MSC. Un potenziamento che, nelle valutazioni di Tardino, può aprire spazi di collaborazione con i porti siciliani. Nel messaggio al Forum imprenditoriale e degli investimenti libico-italiano, l’ambasciatore Gianluca Alberini ha richiamato il ruolo della città come snodo tra Europa e Africa, nel quadro del Piano Mattei.

Dai traffici alla sicurezza alimentare

Il secondo accordo riguarda un’infrastruttura meno visibile, ma essenziale per le filiere produttive: la capacità di prevenire le malattie animali e controllare gli alimenti. Colicchi ha sottoscritto il memorandum con Stefano Petrini, delegato del direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, Vincenzo Caputo. L’intesa comprende sorveglianza epidemiologica, rafforzamento dei laboratori veterinari libici e formazione. Prevede collaborazione nella diagnostica molecolare e sierologica, nella qualità dei metodi e nei piani di prevenzione e biosicurezza. Include attività su vaccini autogeni e reagenti diagnostici, con possibili sviluppi nel trasferimento tecnologico e nella produzione locale. Sul fronte alimentare sono previsti controlli microbiologici e chimici, monitoraggio di residui e contaminanti, tracciabilità e gestione del rischio. L’attenzione riguarda anche gli allevamenti di dromedari, bovini, ovini e caprini, con particolare riferimento a latte e carne.

La prova dei progetti

Il memorandum dura cinque anni ed è rinnovabile, ma non dispone una spesa immediatamente esecutiva. Serviranno accordi specifici, un piano annuale, risorse e approvazioni. Agli interventi scientifici si affiancheranno incontri tra imprese, visite tecniche e ricerca di partner. È qui che le due intese convergono: creare condizioni favorevoli agli scambi, senza confondere gli impegni con i risultati. A Misurata si apre una possibilità. La sua consistenza si vedrà nei servizi attivati, nelle competenze trasferite e negli investimenti realizzati.

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Massimiliano Boccolini