Seggi chiusi e spoglio in corso in Israele dove i cittadini oggi erano chiamati ad eleggere la 26esima Knesset. Nelle prime elezioni dopo l’attentato di Hamas del 7 ottobre 2023, si è registrata una affluenza record. Oltre il 77% si è recato alle urne nella giornata martedì 27 ottobre, dove si votava dalle 7 alle 22 (le 21 italiane). Per governare occorre raggiungere quota 61 seggi dei 120 totali.
Dai primi exit poll non emerge una maggioranza chiara con il blocco guidato da Gadi Eisenkot dato in testa con 52 seggi mentre la coalizione che fa capo al premier uscente Benjamin Netanyahu ferma 50 mentre si registrata il boom dei partiti arabi con 18 seggi.
La commissione elettorale prevede di annunciare i risultati ufficiali delle elezioni nella serata di mercoledì 28 ottobre e ha confermato che non vi è alcun margine per falsificare i risultati. Lo riferisce la radio ufficiale israeliana. Il presidente Herzog ha sottolineato che deciderà quale candidato sarà autorizzato a tentare di formare un governo solo dopo che i voti saranno stati conteggiati e i risultati ufficiali pubblicati.
Elezioni Israele, affluenza da record dopo 3 anni di guerre: ai seggi anche in cammello
Il commento di @PicassoAntonio a poche ore dalla chiusura dei seggi (le 21 italiane) https://t.co/E1SALphte7
— Il Riformista (@ilriformista) October 27, 2026
La diretta del voto
La ripartizione dei seggi secondo media israeliani
Sondaggi previsionali: Una raccolta di exit poll diffusi dai media israeliani mostra i seggi previsti dalle elezioni di oggi. Questi sono i numeri raccolti dai sondaggi dei media e non le schede ufficiali conteggiate dalla Commissione Elettorale Centrale.A cura di Redazione
Risultati ufficiali mercoledì sera
La commissione elettorale prevede di annunciare i risultati ufficiali delle elezioni nella serata di mercoledì 28 ottobre e ha confermato che non vi è alcun margine per falsificare i risultati. Lo riferisce la radio ufficiale israeliana.
Golan: "Il popolo ha mandato a casa il governo di Netanyahu"
Il presidente del partito israeliano I Democratici Yair Golan ha commentato i risultati degli exit poll affermando: “Il popolo ha parlato: ha mandato a casa il governo di Netanyahu. Abbiamo ricevuto un’opportunità storica di formare un governo che porti un vero cambiamento in Israele, e non abbiamo alcuna intenzione di lasciarcela sfuggire. Rappresentiamo una vasta parte dell’opinione pubblica che, per quattro anni, ha lottato nelle piazze, ha sostenuto il partito con donazioni e si è mobilitata sul campo per convincere i cittadini”. Golan assicura: “Faremo tutto il possibile affinché un tale governo venga formato. Siamo pronti a collaborare con tutti i nostri partner, a colmare le distanze e ad assumerci le nostre responsabilità. Il popolo ha parlato. Ora tocca a noi metterci al lavoro”A cura di Redazione
Eisenkot: "Sfiducia verso Netanyahu"
“Gli exit poll mostrano una totale sfiducia verso Netanyahu. Agirò immediatamente per attuare la decisione del popolo e sostituire il governo di Netanyahu”. Queste le prime parole del leader di Yashar, Gadi Eisenkot, dopo la chiusura dei seggi in Israele. Gli exit poll mostrano il partito del premier, il Likud, in testa come formazione più grande, ma il blocco di Eisenkot prendere più seggi.A cura di Redazione
Boom dei partiti arabi: Ra'am e Lista Unita con 7 e 19 seggi
Secondo i primi exit poll dell’emittente pubblica Kan, alle elezioni in Israele i partiti arabi – Ra’am e Lista Unita – hanno conquistato complessivamente 17 seggi, rispettivamente 7 e 10, registrando un exploit.A cura di Redazione
Exit poll: blocco Eisenkot avanti con 53 seggi. Decisivi i partiti arabi
Stando ai primi exit poll il partito Likud del premier Netanyahu, nonostante i sondaggi della vigilia che lo davano sfavorito, ha ottenuto la maggioranza relativa nelle elezioni politiche con circa 25 seggi sui 120 totali contro i 21 di Yashar, il partito di Eisenkot che guida il blocco anti-Bibi quotato in questo momento a 53 seggi. Il blocco guidato da Netanyahu dovrebbe raggiungere massimo 50 seggi.
L’ago della bilancia saranno i due partiti arabi con 17 seggi al momento conquistati.
Al terzo posto, B’Yachad di Naftali Bennett che dovrebbe conquistare 14 seggi mentre Yisrael Beytenu di Avigdor Liberman si aggiudicherà otto seggi. Otzma Yehudit, esponente dell’estrema destra, dovrebbe conquistare sette seggi. A completare le proiezioni dei risultati ci sono i partiti ultraortodossi Shas e Giudaismo Unito della Torah e il Sionismo Religioso di Bezalel Smotrich, tutti con sei seggi.
Nel frattempo, due partiti minori che per mesi si erano mantenuti intorno alla soglia elettorale il Partito dei Riservisti-Economici di Yoaz Hendel e il Popolo d’Israele di Ofer Winter dovrebbero entrambi scendere al di sotto della soglia del 3,25% e non riuscire ad entrare nella Knesset.A cura di Redazione
Affluenza alle 20 oltre il 74%
La Commissione elettorale centrale israeliana ha comunicato che alle 20 l’affluenza alle urne si è attestata al 74,3%. Si tratta di un incremento di circa l’8% rispetto allo stesso orario delle elezioni precedenti, quando l’affluenza era pari al 66,3%. Finora, hanno votato 5.449.277 elettori su 7.331.981 aventi dirittoA cura di Redazione