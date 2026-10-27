Golan: "Il popolo ha mandato a casa il governo di Netanyahu"

Il presidente del partito israeliano I Democratici Yair Golan ha commentato i risultati degli exit poll affermando: “Il popolo ha parlato: ha mandato a casa il governo di Netanyahu. Abbiamo ricevuto un’opportunità storica di formare un governo che porti un vero cambiamento in Israele, e non abbiamo alcuna intenzione di lasciarcela sfuggire. Rappresentiamo una vasta parte dell’opinione pubblica che, per quattro anni, ha lottato nelle piazze, ha sostenuto il partito con donazioni e si è mobilitata sul campo per convincere i cittadini”. Golan assicura: “Faremo tutto il possibile affinché un tale governo venga formato. Siamo pronti a collaborare con tutti i nostri partner, a colmare le distanze e ad assumerci le nostre responsabilità. Il popolo ha parlato. Ora tocca a noi metterci al lavoro”

A cura di Redazione