Il ritorno dei dem e la morte, forse definitiva, del trumpismo. Le elezioni di metà mandato del 2026 vanno oltre i più rosei sondaggi e segnano una pesante battuta d’arresto per Donald Trump, a due anni dal suo ritorno alla Casa Bianca. Mentre prosegue lo spoglio, i risultati delineano un ribaltamento degli equilibri: in palio c’erano tutti i 435 seggi della Camera dei rappresentanti e 35 dei 100 seggi del Senato. I democratici hanno ottenuto finora 226 seggi all Camera, contro i 131 dei repubblicani, superando la soglia di 218 seggi che permette di ottenere la maggioranza. Quest’ultima è stata raggiunta anche al Senato, dove il partito conta già 51 seggi.

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Trump sconfitto alle Midterm corre ai ripari: “Collaboreremo”

Per Trump si apre così una fase politica in salita. La perdita della maggioranza parlamentare rischia infatti di compromettere profondamente l’agenda della seconda metà del suo mandato, rendendo più difficile portare avanti le principali riforme promesse agli elettori. Al New York Times, il presidente ha dichiarato di essere pronto ad accettare il verdetto delle urne. “Sono assolutamente disposto ad accettare quei risultati. Lavoreremo con i Democratici e, sapete, non vediamo l’ora di collaborare con loro. Probabilmente troveremo un accordo”, ha affermato al quotidiano con cui ha spesso avuto rapporti conflittuali.

Un’apertura al dialogo che convive, tuttavia, con toni decisamente più aggressivi nei confronti dell’opposizione. In un’email inviata ai propri sostenitori mentre negli Stati Uniti chiudevano i primi seggi, Trump ha descritto i democratici come “più fuori controllo, arrabbiati e pericolosi che mai”, avvertendo che, in caso di vittoria, gli avversari politici potrebbero chiedere apertamente il suo impeachment.

I precedenti nella storia americana

La sconfitta di Trump non è un unicum. In più occasioni le elezioni di metà hanno consegnato all’opposizione il controllo di entrambe le Camere del Congresso. Nel 1918 furono i democratici del presidente Woodrow Wilson a perdere la maggioranza parlamentare. Nel 1946, durante la presidenza di Harry Truman, furono invece i repubblicani a conquistare Camera e Senato. Otto anni dopo, nel 1954, i democratici tornarono al controllo di entrambi i rami del Congresso sotto la presidenza di Dwight Eisenhower. Un altro passaggio significativo arrivò nel 1994, quando la cosiddetta «rivoluzione repubblicana» consentì al partito di opposizione di strappare entrambe le Camere a Bill Clinton. La storia si ripeté nel 2006, quando i democratici conquistarono il controllo del Congresso sottraendolo ai repubblicani del presidente George W. Bush.

Redazione

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Luca Frasacco