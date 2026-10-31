Come citava Giulio Andreotti, l’antifascismo è come i vini: bisogna vedere l’annata, anche perché siamo di nuovo tornati punto e a capo. Il richiamo a questa bandiera valoriale è risuonato forte anche ieri tra i cori dei manifestanti, in occasione dello sciopero generale che ha visto decine di migliaia di persone scendere nei cortei e che hanno riguardato quasi l’intero Stivale, da Torino passando per Milano e Bologna, dove i manifestanti hanno bloccato persino le tangenziali, fino a Napoli, Genova, La Spezia e Vicenza. C’è stata solamente una grande confusione, come al solito nel frullatore a immersione delle idee politiche.

Tutto parte da presupposti sociali di tutto rispetto, come l’abitare, l’istruzione, il caro vita. E importanti sono anche coloro che sono scesi a manifestare pacificamente, soprattutto con le idee chiare e sapendo il perché erano scesi in piazza. Un’immagine sicuramente evocativa è stata quella a Napoli, in cui degli studenti e lavoratori hanno offerto la colazione alle Forze dell’ordine. Ma l’idillio dura poco. Proprio sul fronte dell’ordine pubblico, la cronaca ci restituisce un quadro ben diverso: nella Capitale, nei pressi del Colosseo, un gruppo di circa trecento manifestanti si è staccato dal corteo principale per dar vita a un fittissimo lancio di oggetti contro gli agenti. A Vicenza, invece, la guerriglia urbana ha fatto registrare quattro poliziotti feriti, centrati dai fuochi d’artificio della prima linea della protesta.

Eppure, tornando al nodo polemico, ritroviamo le medesime storiche contraddizioni, a partire dalle piazze di Torino, con cori nati in un’emulazione da carta copiativa delle proteste francesi. Ciò dimostra che l’Italia va quasi sempre a traino dell’estero, mentre i manifestanti torinesi sembrano voler fondare un nuovo comitato di salute pubblica considerandosi dei redivivi Robespierre (che non ce l’hanno fatta). Il tutto contornato dalle lacrime di Chiara Appendino, commossa nel vedere queste piazze mobilitate, e dalle dichiarazioni della combattiva Ilaria Salis pronta a festeggiare il popolo che torna in strada a “riappropriarsi dei propri diritti”.

A completare il quadro si sono inseriti gli striscioni di alcuni docenti: uno sventolio di “siamo tutt* antifascist*” con l’asterisco d’ordinanza, scelta che porterebbe il Sommo Dante a riscrivere di getto un canto dell’Inferno dedicato ai punitori della lingua italiana. Si è perso ormai il senso stesso di ciò per cui si scende in piazza, tra accatastamenti ideologici e l’ennesima occupazione universitaria, come quella andata in scena all’Ateneo di Pisa. Al Sud la scenografia ha raggiunto l’apice con la combustione a Napoli di una maxi-banconota a tema Monopoli recante i volti del premier Meloni e del ministro Bernini. Quali sarebbero le controproposte analitiche oltre a bruciare figure delle istituzioni in piazza? Neanche se Meloni fosse un’autocrate eletta per volere plebiscitario o la figlia del Re Sole.

A Milano, nella zona dell’uscita di Lambrate, sui muri sono comparse scritte in vernice spray che recitavano “Salvini appeso” e “Meloni appesa”. È bene ricordarlo con fermezza: questo non è un modo di fare politica, né tantomeno rappresenta una forma di rispetto per le istituzioni democratiche. La fantasia e la provocazione di certo non sono mancate, fino alle dinamiche da fattoria dello zio Tom con quantità di letame scaricate davanti ai palazzi istituzionali. Intanto, negli snodi strategici del Paese, a Genova, La Spezia e Napoli i manifestanti sono entrati nei porti bloccando le attività e chiedendo lo stop alla guerra. Fa quasi sorridere: si evoca il conflitto come se gli italiani dovessero andare domani al fronte. La realtà è che nessuno verrà mobilitato e che, guardando la Legge di bilancio, la misura sulla Difesa è stata persino definita timida da diversi osservatori. Mancano le proposte, la credibilità e gli obiettivi. E facciamoci un grande favore: non paragoniamo queste proteste ai moti degli anni ’70.

Oggi, senza proposte concrete, queste manifestazioni rimarranno proteste a sé stanti. Se si sostituisce il dibattito con lo scontro e la violenza, si smarrisce il valore del dialogo di cui ogni Paese democratico ha bisogno. È proprio questa la grande, insuperabile défaillance del campo largo: continuare a cavalcare il malcontento e rincorrere il corteo di turno senza mai aggiungere una sola postilla di programma concreto nell’eventualità di andare al governo. Craxi affermava che non si governa un Paese con le piazze piene. Forse è bene ricordarlo.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

© Riproduzione riservata

Sara Gilardi