Il buon Rocco Casalino, già ventriloquo in mascherina di Giuseppe Conte, se ne è uscito l’altro giorno con una proposta esilarante: usare il Quirinale come assicurazione per chi perde le primarie. Al vincitore la candidatura a Palazzo Chigi, allo sconfitto un ruolo decisivo nella scelta del capo dello Stato. Così, sfumato il sogno di Palazzo Chigi, Conte potrebbe prendersi il Colle più alto. La mia ultima nipotina – quattro anni – avrebbe espresso un concetto di gran lunga più articolato. Il punto è che politici e giornali gli sono andati dietro. Conte si è pudicamente chiamato fuori, il campo largo ha glissato o ironizzato, la destra ha menato scandalo. Ma tutti, comunque, a parlarne come se fosse una cosa seria.

Proviamo allora a ricordare – a beneficio degli ignari e degli smemorati – come sono stati eletti i presidenti della Repubblica dal 1946 a oggi. Appuntamenti che hanno sempre confermato il famoso detto del conclave: chi entra papa esce cardinale. Nel 1946 si partì da Orlando e Croce e si arrivò al compromesso su De Nicola. Nel 1948 De Gasperi puntava su Sforza e prevalse Einaudi. Nel 1955 Fanfani voleva Merzagora e la spuntò Gronchi. Segni, nel 1962, fu eletto da candidato ufficiale della Dc, ma dopo nove scrutini. Due anni dopo la Dc puntò su Leone e vinse Saragat. Nel 1971 il candidato democristiano era Fanfani e alla fine fu eletto Leone. Nel 1978 Pertini arrivò al Quirinale al sedicesimo scrutinio, dopo quindici votazioni a vuoto. Cossiga, nel 1985, fu invece il candidato di un accordo costruito poco prima del voto e passò al primo scrutinio. Nel 1992 si consumarono le ambizioni di Forlani e Andreotti e, due giorni dopo la strage di Capaci, si arrivò a Scalfaro. Nel 1999 Ciampi, il cui nome per la verità circolava già da tempo, fu eletto al primo scrutinio grazie a un’intesa trasversale.

Nel 2006, tramontata l’ipotesi D’Alema, l’Unione scelse Napolitano subito prima dell’inizio delle votazioni e lo elesse al quarto scrutinio. Il suo bis, nel 2013, arrivò invece dopo che erano stati bruciati Marini e Prodi. Nel 2015 circolarono parecchi nomi, ma Renzi indicò Mattarella alla vigilia del primo scrutinio e l’elezione arrivò al quarto. Nel 2022 si parlò di Berlusconi, Draghi e Belloni, si bruciò Casellati in aula e si finì con la rielezione di Mattarella. Non pretendiamo che queste cose le sappia o le capisca Rocco Casalino. Ma che politici e giornali si facciano trascinare in questa bagattella, a oltre due anni dalla scadenza presidenziale, dice parecchio sul vuoto pneumatico del dibattito pubblico e mediatico. Quanto al campo largo, deve ancora convincere gli italiani a mandarlo al governo, e già comincia a bruciare candidati al Quirinale. Come inizio non c’è male.

Claudio Velardi Direttore de Il Riformista

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