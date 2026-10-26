In campo non dà segnali negativi, ma al di fuori l’esterno destro della Roma Wesley non fa parlare bene di sé. Vicende di gossip e litigi con la moglie, assieme a ricchezze ostentate. Il 23enne brasiliano sembra condurre una vita da rapper e al centro della polemica mediatica, scoppiata proprio all’indomani della partita pareggiata contro il Napoli al Maradona.

Wesley sfoggia mazzette di banconote e orologi sui social

È stato lui per primo a far scattare la scintilla. Il calciatore ha recentemente postato un video in cui riprende uno schermo sul quale sta giocando ai videogiochi, due orologi di lusso e nove mazzette da migliaia e migliaia di euro in banconote da 50 euro. Un ritratto d’ostentata ricchezza che ha lasciato perplessi i tifosi visto che soltanto un anno fa il 23enne è stato vittima di una banda di ladri entrata nella sua villa di Casal Palocco mentre si trovava in Sudamerica, messa in fuga da un vigilante che sorveglia la zona.

Roma, bufera su Wesley. La moglie: “Mi ha tradito con prostitute, anche quando ero incinta”

Ma il fuoco è divampato oggi pomeriggio, a seguito della pubblicazione di alcune dichiarazioni della moglie, Amanda Martins: “Wesley mi ha tradito più di una volta, anche con prostitute”. I due si sono separati e non vivono da tempo sotto lo stesso tetto ma insieme hanno messo al mondo una bambina. La donna ha fornito alcuni dettagli sul suo profilo Instagram circa i presunti tradimenti del marito: “Non lo ha fatto solo una volta, sono stante tante e con tante ragazze, incluse delle prostitute. Lo so perché l’ho visto con i miei occhi, e l’ho visto dal suo telefono. Ha incontrato ragazze facendo video e foto, mostrando la fede nuziale senza rispetto. In altri momenti ha giurato sulla famiglia e su Dio di non averlo fatto. Per me è stato uno shock. Non so se altre donne avrebbero lo stomaco che ho avuto io di vedere tutto e essere fredda. Anche durante la gravidanza sono stata tradita e abbandonata. Penso che quando una persona è fatta così, non ci sia nessuno che possa farla cambiare”. Amanda Martins parla anche di momenti a cui ha assistito, quando il marito chiedeva il numero di telefono a cameriere o ad altre ragazze, aggiungendo infine un dettaglio che più potrebbe far preoccupare sull’aspetto sportivo del ragazzo: quando “beve non ha autocontrollo”. Il giocatore, tra gli inamovibili di Gasperini, è atteso in campo domani contro il Cagliari. “Wesley è ormai un giocatore di assoluto valore”, ha detto il tecnico oggi in conferenza stampa.

Redazione

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Luca Frasacco