C’è un limite oltre il quale la narrazione ideologica calpesta la realtà dei fatti, e quel limite a Tor Sapienza è stato ampiamente superato. Davanti alle ricostruzioni distorte che tentano di dipingere un intero quartiere come un covo di intolleranza, è necessario ristabilire la sana verità.

I residenti di Tor Sapienza non portano avanti campagne d’odio, ma una disperata e legittima richiesta di legalità e sicurezza.

Il comitato Tor Sapienza Sicura che è nato ufficialmente come associazione all’inizio di ottobre per dare voce a padri, madri e commercianti esausti di vivere nel degrado, ha una finalità chiara e trasparente: riaccendere i riflettori dello Stato su una periferia abbandonata a se stessa, contrastando le piazze di spaccio a cielo aperto, le occupazioni abusive e la drammatica avanzata di droghe devastanti come il Fentanyl. Liquidare questa mobilitazione spontanea di cittadini come “ronde razziste” o collegarla arbitrariamente a tragici fatti di sangue criminale è un’operazione di sciacallaggio intellettuale che ferisce una comunità già profondamente provata.

A fare chiarezza contro la disinformazione è lo stesso presidente dell’associazione, Cristiano Di Paolo, che in una nota ufficiale smentisce categoricamente le etichette infamanti apparse su alcune testate:

«Basta falsità, la nostra è cittadinanza attiva, non squadrismo. Tor Sapienza Sicura si fonda su principi trasparenti di solidarietà e rispetto delle regole. La sicurezza non ha colore politico né etnico: alle nostre iniziative partecipano stabilmente anche molti residenti stranieri regolari, che condividono le nostre stesse identiche preoccupazioni per il futuro dei figli e delle attività commerciali. Non vogliamo sostituirci alle forze dell’ordine, ma pretendiamo che le istituzioni tornino a presidiare e riqualificare la periferia».

Quanto sta accadendo nell’ultimo mese dimostra la forza e la necessità di questa mobilitazione. Dopo la grande manifestazione di piazza che ha visto scendere in strada oltre 1.500 residenti esasperati, si è finalmente arrivati a una svolta storica: il massiccio blitz delle forze dell’ordine e il conseguente sgombero del palazzo occupato di via Cesare Tallone, da anni hub dello spaccio e simbolo del declino del quartiere, seguito dall’avvio dei lavori per la sua definitiva demolizione.

Questa operazione di ripristino della legalità ha però aperto anche una complessa partita sociale legata alla gestione degli occupanti rimasti senza un tetto. Di fronte alla situazione degli sfollati , tra cui figurano persone in condizioni di estrema marginalità e tossicodipendenza, il territorio non volta le spalle alla solidarietà, ma ribadisce che il welfare e l’assistenza umanitaria spettano alle istituzioni e ai servizi sociali del Comune e del Municipio.

Sono gli organi competenti a dover prendere in carico le fragilità e garantire percorsi di recupero dignitosi, affinché la fine dell’illegalità si traduca in un vero riscatto per tutti e non nello spostamento del problema nelle vie limitrofe.

Il grande lavoro svolto da Cristiano Di Paolo e da tutti i cittadini che ogni sera scendono in strada per le passeggiate della legalità dimostra l’esatto contrario di quanto raccontato dai media: si tratta di una presenza attiva, aperta a tutti e rigorosamente pacifica. Chi scrive falsità per alimentare lo scontro politico e strumentalizzare le tensioni sociali non fa il bene del territorio.

Paola Vegliantei – Comitato Tor Sapienza Sicura

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