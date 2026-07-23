Un uomo di 59 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi all’interno della mensa del settimo piano della sede Inps direzione servizi al territorio di viale Ballarin a Roma. Il malore, secondo le informazioni raccolte, si è verificato intorno alle 14, quando la vittima, – un funzionario statistico della struttura – si trovava in fila con i colleghi.

A seguito dei primi sintomi l’uomo si è recato in bagno, dove è stato trovato senza vita poco dopo. Immediato l’allarme lanciato dalle tante persone presenti. All’arrivo dei soccorsi il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

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Luca Frasacco