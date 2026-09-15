Quattro su quattro. La Roma vince anche contro il Torino e raggiunge quota 12 punti in classifica, a punteggio pieno insieme all’Inter che ha liquidato l‘Udinese con un perentorio 5-3. E adesso la situazione si fa interessante, perché sabato prossimo all’Olimpico arriverà proprio la squadra di Chivu, per affrontare un match che può valere il primato in solitaria. La Roma corre, lotta, gioca, inventa, e quei due lì davanti sembrano trovarsi a meraviglia. Ora però il primo vero e proprio battesimo del fuoco. Dopo Fiorentina, Lecce, Atalanta e Torino la squadra di Gasperini se la dovrà vedere con i campioni d’Italia in carica e forse, per la prima volta, potrà capire quali saranno le proprie ambizioni per questo campionato.

Le parole al miele per Balerdi

Gasperini ha poi parlato in conferenza stampa del momento della squadra, sottolineando come all’interno dell’organigramma della rosa tutti abbiano il bisogno di giocare per incrementare il livello in campo: “Noi abbiamo bisogno di far crescere tutta la rosa, era la terza partita in otto giorni e se gli attaccanti giocano 90 minuti sempre poi non sono in condizione di ripetersi, quindi li faccio riposare durante la partita. E poi abbiamo giocatori che devono diventare importanti sulla scia di campioni come Dybala e Malen, devono prendere da loro l’esempio di temperamento e non solo tecnico. Dobbiamo riuscire a fare questo“.

Poi si espone su Balerdi: “Chi mi ricorda? Sicuramente è un difensore forte e moderno, oltre che veloce. Ora non posso scomodare certi fenomeni, ma direi che per come interpreta il ruolo mi ricorda Baresi. Lui era il numero uno assoluto ovviamente, ma le caratteristiche sono quelle“.

Malen e un record speciale

A proposito di paragoni, con il goal di ieri Donyell Malen aggancia nella classifica dei marcatori giallorossi in Serie A dopo quattro partite nell’era dei tre punti nientemeno che Francesco Totti. A riguardo ha detto: “So quanto Totti è grande e mi piace molto rompere tutti questi record. Non penso troppo all’idolo che sto diventando per i tifosi, voglio segnare ancora tanti goal e inseguire gli obiettivi di squadra. Dybala? Mi spiace non gli abbiano dato l’assist, ma quel che conta è che facciamo goal e lui me l’ha permesso“. Poi l’olandese scherza su Pisilli: “Non ho mai visto uno esultare coi crampi, ho detto di portargli una sedia così si riposava“.

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Riccardo Tombolini