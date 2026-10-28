Onorevole Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, membro del Copasir ed estensore, insieme a Marco Lombardo, della legge sullo Scudo Democratico, siamo di fronte all’ennesimo attacco informatico di profondità. Cosa sta succedendo?

«Siamo sotto attacco da mesi, per non dire anni, non di hacker, ma di Stati stranieri, a cominciare dalla Russia».

Mosca si muove anche privatamente, tramite contractor che hackerano sistemi istituzionali europei?

«Non credo che i servizi segreti russi si presentino con la carta d’identità. Quelli che hanno colpito le istituzioni italiane sono attacchi statuali. C’è dietro lo Stato russo, in maniera esplicita. Che fa attività volte a carpire informazioni di carattere economico, politico. La matrice statuale è esplicita. E sto parlando di un sistema di attacchi di cui veniamo a conoscenza solo in alcuni casi: quando diventano fatti eclatanti perché, come in questo caso, colpiscono il Parlamento e le istituzioni nazionali».

Si parla del collettivo Noname 057, poi ci sono Killnet, HaxNet…

«Al di là delle singole sigle c’è un disegno, ed è un disegno di uno Stato ostile. E questo non succede solo in Italia, succede anche negli altri Paesi europei. Dopodiché, va anche detto che non siamo affatto disarmati».

A suo avviso si sta correndo ai ripari? L’Acn sta funzionando?

«L’Agenzia per la Cyber Security funziona e produce, è un fatto reale, nella passata e nella presente gestione. Così come funziona il lavoro dei nostri servizi, che è puntuale e preciso. Ed è importante la sinergia con tanti operatori privati che hanno sviluppato livelli di protezione e di qualità. Bisogna che ci sia una maggiore cultura diffusa sulla Cyber Security che vada dalla scuola pubblica alle piccole imprese, dalle banche al sistema sanitario, alle grandi istituzioni pubbliche. La differenza tra una democrazia come noi e un’autocrazia come quella russa è che noi lavoriamo in difesa, a protezione del nostro Paese. Loro attaccano. E noi non possiamo rispondere con le stesse armi. Perché appunto siamo una democrazia e non un Paese di criminali».

Noi, però, questo stato di allerta vigile lo dobbiamo rendere in qualche modo permanente. Non è vero, come insinua qualcuno, che siamo nel mirino perché c’è una contingenza sull’Ucraina…

«Se sottostiamo a un ricatto oggi, saremo sotto schiaffo per sempre. E in maniera crescente. Rinunciare oggi a sostenere l’Ucraina significa accettare domani di aiutare altri Paesi europei, e a quel punto non tarderà la richiesta di uscire dalla Nato… Può darsi che gli hacker chiedano, in questi giorni, di ospitare Vučić, l’ex leader serbo sconfitto alle urne».

So che state preparando un appuntamento per parlarne, a Bologna?

«Sì, il 7 novembre Europeisti.eu e Azione promuovono un incontro importante in cui si ragionerà sulle ingerenze e sulle interferenze nell’informazione, ma anche sulle ingerenze frutto di intromissione nei sistemi di sicurezza digitali del nostro Paese».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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