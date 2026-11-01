Mentre il palcoscenico della geopolitica dell’Est mostra scorci di apparente coordinamento istituzionale, l’analisi di diritto pubblico, finanza e strategia impone di guardare oltre la superficie propagandistica. A Oleshky, città dell’oblast’ di Kherson occupata dalle truppe di Mosca fin dal 2022 e rimasta per tre anni priva di acqua, gas ed elettricità, si assiste in queste ore a un’operazione umanitaria coordinata tra la commissaria russa Yana Lantratova e il difensore dei diritti umani ucraino Dmytro Lubinets.

Con oltre cinquanta giornalisti internazionali e un convoglio di venticinque tra autobus e camion carichi di carburante, farmaci e beni di prima necessità, la missione punta a rimpatriare 527 civili dei circa mille rimasti e a garantire immediato sollievo alla popolazione locale. Tuttavia, la tragica morte di un geniere e di un altro operatore durante le operazioni di bonifica dagli ordigni inesplosi ricorda quanto sia sanguinoso il conto della guerra e quanto gravosi saranno i costi futuri di finanza pubblica per la ricostruzione. Il Cremlino, tramite Dmitrij Peskov, vanta un alto livello di coordinamento operativo che rispetta la tregua in atto dal 27 ottobre, ma si affretta al contempo a smentire, per bocca del consigliere Yuri Ushakov, la fissazione di date per i colloqui trilaterali con Washington e Kiev. Questa concessione umanitaria nasconde in realtà la consolidata tattica dell’autocrazia russa: accreditarsi come interlocutore razionale agli occhi del Global South e delle frange pacifiste occidentali, mentre consolida sul campo i vantaggi della sua aggressione.

La prova regina della natura intrinsecamente oppressiva del regime di Vladimir Putin non giunge dal fronte, ma dall’interno del suo ordinamento giuridico e amministrativo. Il 9 novembre segnerà infatti la resa definitiva dell’edizione russa di Novaya Gazeta, la storica testata d’opposizione guidata dal Premio Nobel Dmitri Muratov e segnata dal sacrificio di Anna Politkovskaja e di altri cinque cronisti assassinati dal 2000 a oggi. L’annuncio formale della redazione – «ci hanno ucciso» – descrive il punto d’arrivo di una pianificata repressione burocratica e contabile orchestrata dai servizi segreti e dagli apparati di polizia.

Dopo la revoca della licenza di stampa nel 2022, la censura del sito e la fuga di parte della squadra in Lettonia per fondare Novaya Gazeta Europe, i trenta giornalisti rimasti a Mosca, con in testa il direttore Sergei Sokolov, sono stati travolti dalle tenaglie del diritto amministrativo autoritario. L’iscrizione nella lista degli “agenti stranieri” ha introdotto controlli contabili asfissianti e l’impossibilità di raccogliere pubblicità; il breve arresto di Sokolov, lo sfratto dalla sede storica trasformata in memoriale e il blocco del sistema di donazioni hanno infine privato l’impresa editoriale di qualunque sostenibilità economica.

Per le forze liberali, europeiste, riformiste e atlantiche, questo doppio binario – la concessione spettacolarizzata a Oleshky e il definitivo soffocamento dello stato di diritto a Mosca – dimostra che non può esserci vera diplomazia senza una netta deterrenza militare ed economica. L’Unione Europea e gli Stati Uniti devono comprendere che i fondi allocati a sostegno della liquidità sovrana, della difesa e della ricostruzione dell’Ucraina non rappresentano un costo a fondo perduto, bensì un investimento strutturale per preservare l’architettura dei diritti umani e dei liberi mercati nel continente.

Tollerare la cancellazione della stampa indipendente russa e scambiare tregue precarie sul campo con il consolidamento dell’arbitrio autoritario condannerebbe l’Occidente a un’instabilità permanente. Il riformismo democratico ha il dovere di proseguire con fermezza sulla strada delle sanzioni e del supporto atlantico a Kiev: soltanto riaffermando la supremazia del diritto internazionale si potrà garantire una pace duratura e la tutela della libertà.

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Riccardo Renzi