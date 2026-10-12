Non è una minaccia pronunciata da Vladimir Putin, come qualche titolo frettoloso ha lasciato intendere, ma qualcosa forse meno eclatante ma altrettanto preoccupante. Secondo un’inchiesta del Financial Times pubblicata l’11 ottobre, funzionari di cinque servizi di intelligence europei avvertono che la Russia sta intensificando i tentativi di colpire i dirigenti dell’industria della difesa che sostiene l’Ucraina. Non soltanto i vertici dei grandi gruppi, ma anche quelli delle piccole aziende che producono droni e componenti. Il regista sarebbe il GRU, l’intelligence militare russa, che si affiderebbe sempre più spesso alla criminalità organizzata e suddividerebbe sorveglianza, preparazione ed esecuzione tra gruppi diversi, così da rendere quasi impossibile risalire al mandante.

Atti violenti contro persone selezionate

Le fonti sono anonime, ma il quadro non poggia soltanto su di esse. A settembre il capo dell’intelligence interna tedesca, Sinan Selen, aveva riferito al Bundestag che Mosca prepara atti violenti contro persone selezionate. Nel 2024 i Servizi americani e tedeschi avevano sventato, secondo la CNN, un piano per uccidere Armin Papperger, amministratore delegato di Rheinmetall, la maggiore industria teutonica di armamenti. Ad agosto la polizia svedese ha fermato due cittadini russi accampati vicino alla casa del capo di Saab, poi rilasciati, mentre in Polonia è stato arrestato un uomo accusato di preparare, per conto della Russia, un attentato contro il vertice di un’azienda della difesa. Mosca respinge ogni accusa.

La comunicazione strategica

Che cinque agenzie raccontino la stessa storia allo stesso giornale difficilmente è un caso. È una forma di comunicazione strategica già vista alla vigilia dell’invasione dell’Ucraina, quando Washington e Londra resero pubbliche le proprie informazioni sui piani russi: far sapere al Cremlino che le sue reti sono state individuate, avvertire i potenziali bersagli, preparare l’opinione pubblica a misure più severe. Secondo una delle fonti del quotidiano britannico, del resto, l’obiettivo russo sarebbe anzitutto psicologico: indurre imprenditori e manager a «pensarci due volte prima di fare affari con l’Ucraina».

Lo scenario italiano

L’Italia non è estranea a questo scenario. A marzo il Ministero della Difesa russo ha diffuso un elenco di aziende europee accusate di fornire a Kyiv componenti per droni, e tra queste figurano quattro piccole imprese italiane del Veneto, della Lombardia e del Piemonte, indicate come produttrici di motori a pistoni. Non risultano, allo stato, episodi pubblici che riguardino manager italiani, né di Leonardo, che pure è legata a Rheinmetall da una joint venture, né di altri gruppi, e i nostri Servizi non si sono espressi pubblicamente sul tema. Ma il profilo descritto dal Financial Times, quello di aziende piccole e specializzate, prive delle risorse per proteggersi come un grande gruppo, corrisponde esattamente a quello delle imprese finite nella lista di Mosca. Lista che, in questo contesto, somiglia molto a un’indicazione di bersagli.

È qui che la minaccia rivela la sua natura. Una dichiarazione esplicita di Putin sarebbe un atto di guerra e obbligherebbe la Nato a rispondere; un’operazione affidata a criminali e intermediari resta invece sotto la soglia dell’articolo 5, difficile da attribuire e quindi da punire. È meno clamorosa di un missile, ma più efficace nel produrre paura, costi di sicurezza e prudenza commerciale. Proteggere chi lavora per la difesa europea, a partire dalle aziende più piccole e vulnerabili, è diventato parte della stessa guerra.

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Paolo Crucianelli