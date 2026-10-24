Scatta l’allerta nelle città italiane, e il Movimento 17 Ottobre sfida lo Stato sciogliendo le proteste organizzate e incitando all’anarchia. Solo ieri sono stati identificati oltre 50 minorenni che hanno partecipato alla mobilitazione di sabato scorso. Per oggi aleggia un altro spettro di possibili disordini nella Capitale, dove sono previste quattro manifestazioni.

Uno tra tutti ad essere preoccupato è il sindacato di Polizia: «Le manifestazioni di oggi pomeriggio a Roma destano forte preoccupazione per un quadro che va ben oltre il semplice rischio di infiltrazioni: due delle quattro iniziative previste, promosse dall’area antagonista, non sono state preavvisate alla questura», specifica Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. «È un elemento critico che complica la gestione dell’ordine pubblico e che non può essere minimizzato – prosegue – specialmente dopo i disordini dei giorni scorsi. Le Forze dell’ordine saranno in piazza per garantire la sicurezza della città e il diritto a manifestare pacificamente, ma chi promuove questi cortei deve assumersi la piena responsabilità di ciò che accadrà. Non accetteremo che siano ancora una volta i poliziotti a pagare con la propria incolumità la scelta di chi cerca lo scontro aperto con lo Stato».

Il nodo per le istituzioni, ora, è capire la cordata che si cela dietro l’organizzazione dei cortei. Su questo punto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è cauto ma non esclude nulla. Sull’ipotesi di una rete nazionale che fa da regia su cortei, si esprime così: «Questo si vedrà, lo dirà pure l’autorità giudiziaria in qualche modo. C’era sicuramente un coordinamento tra i protagonisti di queste scorribande. Che sia una cosa che parte solo dal basso o che magari ci sia qualcuno che lo ordinava». Non si esclude quindi che «dietro potrebbero esserci una o più reti di dimensione nazionale».

I fronti aperti sono, quindi, due: Milano e Roma. Se nella città meneghina la presenza dei 500 Parà dà un segnale di maggiore sicurezza, nella Capitale le date in cui si aspettano disordini sono oggi, il 30 e 31 ottobre, in occasione dei cortei studenteschi di sabato prossimo e dello sciopero generale di venerdì 30 per manifestare contro la guerra e il caro vita. A gettare benzina sul fuoco, sabato prossimo, sarà anche la notte di Halloween, che certo non placherà il clima di terrore che si respira nelle piazze. Le Forze dell’ordine, agendo d’anticipo, stanno setacciando i profili social, ma rimane un lavoro immane per la mole di utenti e la celerità con cui scompaiono e riappaiono.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il Movimento 17 Ottobre, che aveva annunciato diverse mobilitazione lungo tutto lo Stivale elencando le città in cui si sarebbero tenuti i cortei, proprio ieri ha deciso di cambiare strategia: «Non rinunciamo a scendere in strada: cambiamo il modo in cui lo facciamo. Un movimento che ha scelto di essere fluido lo è anche nelle piazze». «Le piazze iniziali – proseguono – non sono più valide. Non andate in piazza Duomo, in piazza Nettuno o negli altri luoghi già indicati. Non ci troverete nessuno di noi e troverete molti di loro», riferendosi alle Forze dell’ordine. Insomma, le piazze verranno comunicate all’ultimo momento, mezz’ora prima, in modo da non dare la possibilità a polizia e carabinieri di precedere le loro mosse. «Non ci hanno fermato con le leggi. Non ci fermeranno con i blindati», concludono i rivoltosi.

José Ortega y Gasset, filosofo spagnolo, metteva in guardia dai rischi dell’iperdemocrazia: quando la massa pretende di imporre la propria volontà senza limiti né responsabilità. Il movimento del 17 ottobre, con cortei dissolti e gruppi dispersi per sottrarsi ai controlli, ne offre un esempio emblematico. Quando si scappa dalle regole per continuare a protestare, non si esercita la democrazia: se ne calpestano i princìpi.

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Christian Gaole