Una puntura sulla coscia, una ferita che non guarisce, dolori sempre più intensi e infine la morte. Sabrina Gigliotti, 38 anni, madre di due figli, è deceduta il 25 ottobre all’ospedale San Camillo di Roma dopo quaranta giorni di progressivo peggioramento. All’origine potrebbe esserci il morso di un ragno violino, ma sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, dopo la denuncia dei familiari, che chiedono di accertare eventuali responsabilità mediche. Il caso riaccende l’attenzione su un animale presente anche nelle abitazioni italiane e su una domanda: una puntura apparentemente innocua può davvero diventare mortale? La vicenda comincia a metà settembre, quando Sabrina nota un gonfiore doloroso alla coscia destra. All’ospedale Grassi di Ostia le viene diagnosticata una puntura d’insetto e prescritta una terapia antibiotica. Seguono medicazioni al Celio, ma le condizioni peggiorano. Il 18 ottobre torna al Grassi con le stampelle, lamentando dolori lombari e difficoltà a camminare. Viene dimessa con l’indicazione di effettuare una risonanza magnetica. Tre giorni dopo presenta gravi difficoltà respiratorie e un’infezione generalizzata. Trasferita prima allo Spallanzani e poi al San Camillo, muore il 25 ottobre. Secondo quanto denunciato dalla famiglia, i medici avrebbero riscontrato necrosi e compromissione di diversi organi.

Non è il primo episodio italiano nel quale si sospetta il coinvolgimento del ragno violino. Nell’agosto 2024 Giuseppe Russo, 23 anni, morì al Policlinico di Bari dopo una lesione alla gamba comparsa mentre lavorava in campagna a Collepasso, nel leccese. Il giovane sviluppò un ascesso, seguito da shock settico e insufficienza multiorgano. Nello stesso periodo venne riportata la morte di un carabiniere a Palermo, anch’essa inizialmente collegata al possibile morso dell’aracnide. In entrambi i casi, tuttavia, gli esperti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici hanno precisato che il coinvolgimento del ragno non era stato dimostrato. Il Loxosceles rufescens, comunemente chiamato ragno violino, è diffuso in Italia e può nascondersi dietro mobili, battiscopa, scatole e indumenti. Non è aggressivo e generalmente morde soltanto quando viene accidentalmente schiacciato contro la pelle. Il suo veleno contiene sostanze capaci di danneggiare i tessuti, provocando infiammazione e, raramente, necrosi cutanea. Nei casi più gravi possono comparire complicanze sistemiche, tra cui alterazioni del sangue e danni renali. Si tratta però di manifestazioni eccezionali.

Un’altra possibilità è che una lesione cutanea sia associata a un’infezione batterica capace di evolvere in sepsi, una condizione nella quale la risposta dell’organismo all’infezione provoca danni agli organi. Nei casi più severi può svilupparsi uno shock settico, con compromissione della circolazione e insufficienza multiorgano. Non è però corretto attribuire automaticamente un’infezione di questo tipo al veleno del ragno: numerose patologie possono produrre ferite simili a quelle erroneamente considerate morsi di ragno violino. Il contatto accidentale con questo aracnide può capitare a chiunque, anche in casa, ma le conseguenze mortali non rappresentano un rischio comune. Secondo le verifiche scientifiche pubblicate dall’ANSA nel 2024, non risultavano decessi attribuibili con certezza al veleno del ragno violino mediterraneo. In caso di sospetto morso è consigliabile lavare la zona con acqua e sapone e osservare l’evoluzione della lesione. Dolore crescente, febbre, gonfiore esteso o peggioramento generale richiedono una valutazione medica; difficoltà respiratorie, confusione o svenimento impongono invece un intervento urgente. Per Sabrina Gigliotti sarà l’esame autoptico a chiarire se la lesione iniziale abbia avuto un ruolo nella morte e se durante i ripetuti accessi ospedalieri siano stati sottovalutati segnali clinici importanti. La famiglia chiede verità e giustizia, mentre la magistratura dovrà distinguere le eventuali responsabilità sanitarie dalle cause effettive del decesso.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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