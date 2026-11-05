C’è un semplice rimedio pubblicato da uno studio scientifico che sta attirando l’attenzione di chi soffre o è a rischio di malattie cardiovascolari: sostituire il comune sale da cucina con una variante arricchita di potassio, che potrebbe contribuire a prevenire ogni anno quasi tre milioni di morti e dieci milioni di nuovi casi di malattie cardiovascolari e renali evitando fino a un decesso su dieci nella maggior parte dei Paesi. A evidenziarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Nature Health, coordinato dal George Institute for Global Health.

Sale con potassio, la nuova ricetta per prevenire decesso per cause cardiovascolari

Il consumo eccessivo di sodio, accompagnato da un apporto insufficiente di potassio infatti, si è rivelata una combinazione che favorisce l’ipertensione, tra i principali fattori di rischio per patologie gravi come ictus, infarti e malattie renali. Basti pensare che nel mondo, circa un adulto su tre tra i 30 e i 79 anni soffre di pressione alta, per un totale di circa 1,4 miliardi di persone.

Come si ottiene il sale arricchito di potassio

Il sale arricchito di potassio si produce sostituendo una parte del cloruro di sodio, il principale componente del sale tradizionale, con cloruro di potassio. Il risultato è un prodotto simile al comune sale da cucina, utilizzabile nella preparazione degli alimenti. Nel 2025 anche l’Organizzazione mondiale della sanità ha raccomandato l’impiego di questo tipo di sale, con l’obiettivo di abbassare la pressione arteriosa e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Per la produzione di massa servirebbe un maggior coinvolgimento dell’industria alimentare europea e Nord America, dove oltre il 70% del sale assunto attraverso l’alimentazione proviene da prodotti industriali e pasti consumati al ristorante.

Redazione

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Luca Frasacco