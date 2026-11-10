Si può guadagnare vendendo uno sballo che non esiste? E, soprattutto, chi acquista una dose di cocaina contraffatta sballa davvero oppure è soltanto vittima della propria aspettativa? È il paradosso del pusher placebo. Monetizzare l’aspettativa, il craving, vendere l’illusione e trasformare la dipendenza in un’occasione di guadagno a costo bassissimo.

Pusher placebo: sale e bicarbonato per lo sballo

Nello specifico, il craving è un desiderio intenso, improvviso, urgente e difficile da controllare di assumere una determinata sostanza (come droga o alcol), di mangiare uno specifico alimento (il cosiddetto food craving) o di compiere un comportamento gratificante (come il gioco d’azzardo o lo shopping compulsivo).

Nella bustina non c’è cocaina ma sale, bicarbonato o altre sostanze simili in composizione, prive dell’effetto stupefacente promesso. Eppure, confezionamento, marchi, rituali e suggestione possono contribuire ad alimentare la convinzione di aver acquistato qualcosa di autentico. Il prodotto è falso, il denaro è vero. Ma il confine tra quello che il consumatore si aspetta di provare e ciò che effettivamente prova è tutto da esplorare.

Si può spacciare un’illusione?

La domanda, quindi, è una sola. Si può spacciare un’illusione? Tocca chiederlo al 50enne di Alatri (Frosinone) arrestato a Forio d’Ischia. Durante un controllo in strada è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e 420 euro in contante. Nel B&B dove soggiornava, i militari hanno rinvenuto altre 21 dosi e ancora 260 euro. Ma a stupire i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia è stato l’esito del narcotest. Alcune di quelle sostanze erano semplici dosi di sale o bicarbonato. Il 50enne è ora in camera di sicurezza e dovrà rispondere comunque di detenzione di droga a fini di spaccio.

La storia ischitana fa il paio con quella del 25 ottobre scorso. Un 36enne finì nei guai per aver venduto ad un turista tedesco una dose di sale da cucina, “spacciandolo” per cocaina. L’uomo rispose di truffa, sale e denaro furono recuperati dai militari della Compagnia Centro. Resta sospesa una domanda. E se il tedesco avesse assunto quel sale? Aspettativa e illusione gli avrebbero garantito comunque uno sballo?

Redazione

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Ciro Cuozzo