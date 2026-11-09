Prima di tutto una battuta: «Una diretta di 12 ore? Ma voi siete matti?». Così Matteo Salvini ha aperto l’intervista a chi scrive, sul main stage del Policy and Business Forum di Urania. Fresco reduce del Consiglio dei Ministri, il Vicepremier ha trasmesso ottimismo, raccontando la corsa contro il tempo che sta portando avanti il governo Meloni in questi giorni per dare il massimo sostegno possibile alle imprese in una contingenza complicata dagli alti costi dei materiali, dell’energia e dei carburanti, e da un contesto internazionale che resta difficile.

«Le imprese aspettano giustamente di essere pagate, e non per i lavori che faranno, ma per quelli che hanno già fatto. C’è il tema del caro materiali, perché le sciagurate guerre hanno delle ricadute in termini umani, diplomatici e anche economici. Penso a bitume, plastica, acciaio e cemento. Un appalto vinto a 100 solo 4 anni fa adesso in alcuni casi è raddoppiato. E gli imprenditori non possono lavorare in perdita. O ci pensa l’ente pubblico, o il cantiere si ferma». Il tempo stringe. Già lunedì pomeriggio si terrà un nuovo Consiglio dei Ministri, che avrà all’ordine del giorno anche il Dl Infrastrutture. Ancora Salvini: «Abbiamo queste ore che ci separano dal Consiglio dei Ministri per trovare le risorse necessarie per il caro materiali. Perché il rischio è che si fermino i cantieri di mezza Italia ed è un rischio che non possiamo permetterci di correre. Saranno giornate e nottate di lavoro per i tecnici del Mit insieme a quelli del Mef, per cercare le risorse necessarie per arrivare a un decreto che sia positivo da tutti i punti di vista».

Anche sulla Manovra nel suo complesso Salvini si è mostrato ottimista. Poi è tornato a parlare dei dossier del suo ministero. Ha richiamato i 250 miliardi di euro di opere finanziate, tra quelle in corso e quelle ai nastri di partenza, sottolineata la necessità di assicurare risorse per bandire gare anche nel 2027 e nel 2028. Sul fronte dei trasporti ha sottolineato lo sblocco di oltre un miliardo per il rinnovo del parco circolante e per contrastare il caro gasolio. Sul Ponte sullo Stretto: «Penso stia a cuore a tutti coloro che lo avrebbero come alternativa di trasporto. Siamo ai passaggi finali: attendiamo approvazione CIPESS e poi Corte dei Conti. Dal punto di vista occupazionale per le due Regioni col più alto tasso di disoccupazione in Europa sarebbe un’opportunità di futuro».

Dalle questioni interne allo scenario internazionale. «L’esito elettorale negli Stati Uniti mi sembra chiaro, quindi spero che l’amministrazione in carica colga il segnale dei suoi elettori ponendo fine alle guerre. Il massimo sarebbe sia Ucraina sia Iran, ma anche uno sarebbe già importante. È chiaro che se solo uno dei due fronti di guerra si andasse a chiudere, sarebbe dal punto di vista umanitario una grande notizia e un toccasana dal punto di vista economico, un ossigeno fondamentale». Secondo il Vicepremier anche gli Americani soffrono il caro carburanti e rispetto agli Europei (e agli Italiani) «hanno meno alternative nel trasporto pubblico: negli USA o si viaggia in auto o in aereo».

Resta il fatto che nelle dinamiche di politica estera l’Unione europea secondo Salvini «continua a contare troppo poco, fa bene la Meloni a insistere perché si esprima con una voce unica». Alle ultime domande più politiche il Vicepremier non si è sottratto. Sulla data delle elezioni politiche «il pronostico coincide con l’auspicio, dovrebbero tenersi tra ottobre e novembre, a naturale scadenza di mandato della legislatura». Infine sollecitato su quale delle esperienze ai vertici di un ministero gli avesse dato più soddisfazione ha chiosato: «Mi auguro di finire l’incarico ai Trasporti senza i 6 anni di processo che mi sono portato via dagli Interni».

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Paolo Bozzacchi