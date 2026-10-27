Quello scorso è stato un weekend di interesse politico coinvolgente ma altrettanto intrigante. Ventiquattro ore vissute tra conferme, novità e doverose domande. Strategie ma anche rilanci. È così che si sta definendo un contesto molto stimolante nella compagine di centrodestra. Ma procediamo con ordine. Il congresso straordinario della Lega ha incoronato nuovamente Salvini segretario con il 75% dei voti. Sempre lo stesso partito, che però si dà una nuova veste con un nuovo simbolo. Subito il neo segretario, come se fosse una mossa studiata anzitempo, rilancia sull’Ucraina. Il nuovo diktat risuona in una forte richiesta di stop dei fondi per le armi all’Ucraina. Non per creare scontro, ma per rispolverare i temi originari del partito sui quali Vannacci ha organizzato la sua nuova creatura politica. Una presa di posizione che ha fatto immediatamente scattare le contromisure degli alleati, spaccando in due l’asse di governo e lasciando Palazzo Chigi nel mezzo di una turbolenza diplomatica non di poco conto. La risposta di Forza Italia non si è fatta attendere. Antonio Tajani, intervenuto a stretto giro, ha voluto blindare gli impegni internazionali del Paese, spegnendo sul nascere qualsiasi ipotesi di cambio di rotta da parte dell’esecutivo. “Il sostegno all’Ucraina non è in discussione”, ha tuonato il vicepremier e titolare della Farnesina. “L’Italia resta fermamente ancorata ai suoi alleati della Nato e dell’Unione europea. Difendere il diritto internazionale e la libertà di Kyiv significa difendere la nostra stessa sicurezza e la stabilità del continente”. Un messaggio chiaro, netto, volto a rassicurare i partner occidentali e a tracciare una linea di demarcazione invalicabile rispetto alle posizioni leghiste.

Salvini: “Stop armi e soldi all’Ucraina”. Meloni irritata, pronto un nuovo pacchetto di aiuti

Dal pulpito congressuale, Salvini ha voluto marcare il territorio, parlando direttamente al suo elettorato più ortodosso. Il segretario rieletto ha puntato il dito contro l’escalation militare, sostenendo che continuare ad armare l’Ucraina non fa che prolungare il conflitto senza offrire una via d’uscita diplomatica credibile. “L’Italia deve fermarsi, basta con l’invio di armi che alimentano la guerra e impoveriscono i nostri cittadini”, è il concetto ribadito a più riprese, accompagnato da critiche alle sanzioni economiche contro la Russia ritenute un boomerang per l’economia italiana ed europea. Una mossa pensata sicuramente per riaffermare l’autonomia politica della Lega nel governo, ma che inevitabilmente alza la posta sul tavolo. Ecco pronto il nuovo intreccio da sciogliere​ per Meloni, che si posiziona tra l’incudine e il martello. Una nuova grana per Palazzo Chigi, nel bel mezzo di un weekend che fortunatamente non ha portato nuovi disordini dalle manifestazioni in programma nelle grandi città italiane. La rielezione di Salvini e la sua offensiva sull’Ucraina rappresentano ora l’ennesima e complessa questione da gestire all’interno di una coalizione che però ha sempre mostrato una grande compattezza anche sui delicati temi geopolitici. ​Da un lato, la premier deve mantenere intatta la sua credibilità internazionale, costruita con alacre lavoro in questi anni a Bruxelles e Washington, blindando il sostegno incondizionato all’Ucraina. Dall’altro, deve fare i conti con la necessità di non logorare il rapporto con il suo principale alleato di governo, consapevole che la Lega, forte del congresso appena celebrato, alzerà la voce su molti altri dossier caldi, dalla manovra economica alle riforme istituzionali.

Simonetta Matone lascia la Lega e passa con Forza Italia

Come se non bastassero le novità, ecco spuntarne un’altra, questa volta sul fronte dei gruppi parlamentari. La deputata Simonetta Matone lascia la Lega e passa con Forza Italia. Un cambio di casacca che non è solo un dettaglio numerico, ma un segnale politico inequivocabile che disegna l’attrito sulla linea politica che, unito ai fermenti interni e post-congresso, spingono alcuni parlamentari a cercare rifugio nelle aree moderate della coalizione. Per Forza Italia si tratta di un trofeo che rimpingua i gruppi e conferma la capacità di attrazione del partito di Tajani come casa dei moderati e argine alle derive più radicali. Per la Lega, invece, potrebbe suonare come un campanello d’allarme forte e chiaro, a dimostrazione del fatto che la linea oltranzista rischia di lasciare qualche strascico pesante dentro e fuori il perimetro del partito.

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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