Rafforzare le competenze scientifiche sull’Intelligenza Artificiale in medicina e promuoverne un utilizzo etico e responsabile, favorendo il confronto con le istituzioni nella definizione di modelli organizzativi a supporto del Servizio Sanitario Nazionale. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra NOMOS Centro Studi Parlamentari e SIIAM – Società Italiana di Intelligenza Artificiale in Medicina, la più grande realtà dedicata esclusivamente all’Intelligenza Artificiale in ambito sanitario, con circa 700 membri in Italia e all’estero.

L’intesa nasce dalla crescente diffusione dell’Intelligenza Artificiale nei processi di trasformazione del sistema sanitario e dalla necessità di accompagnare questa evoluzione attraverso un confronto strutturato tra competenze scientifiche, professionali e istituzionali.

Tra i temi al centro della collaborazione figurano la trasformazione digitale della sanità, la governance e l’utilizzo dei dati sanitari, la valutazione delle tecnologie sanitarie, l’Intelligenza Artificiale applicata alla pratica clinica, le competenze digitali dei professionisti sanitari e l’innovazione organizzativa del SSN.

“Vogliamo contribuire concretamente al dibattito sul futuro dell’Intelligenza Artificiale in medicina. Crediamo sia fondamentale accompagnare l’innovazione con competenze adeguate, criteri di valutazione condivisi e modelli organizzativi capaci di trasformare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale in benefici concreti per i professionisti, per il sistema sanitario e per i cittadini. L’accordo con NOMOS rafforza questo percorso e porta nel confronto pubblico una prospettiva scientifica e professionale sull’utilizzo etico ed efficace dell’IA in sanità”, dichiara Luigi De Angelis, presidente della SIIAM.

“L’Intelligenza Artificiale sta modificando profondamente il modo in cui immaginiamo l’innovazione in sanità. Affinché questa trasformazione possa tradursi in valore per il sistema sanitario, il confronto istituzionale deve poter contare su competenze solide e qualificate. La collaborazione con SIIAM nasce con questo obiettivo: favorire un dialogo strutturato tra chi sviluppa conoscenza e chi è chiamato a definire le politiche pubbliche”, dichiara Giacomo Alessandrini, Direttore Healthcare & Life Sciences di NOMOS Centro Studi Parlamentari.

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