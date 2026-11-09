Vivere più a lungo, ma soprattutto vivere meglio. È questa la sfida di un sistema sanitario chiamato a conciliare la crescente domanda di assistenza con la sostenibilità della spesa pubblica. In questo scenario, la prevenzione assume un valore non soltanto sanitario, ma anche economico, contribuendo alla produttività, alla competitività e alla tenuta del welfare.

Al Policy & Business Forum di Urania istituzioni, imprese e autorità regolatorie si sono confrontate sulla necessità di trasformare gli obiettivi di salute pubblica in politiche strutturali, sostenute da investimenti, innovazione e una programmazione di lungo periodo. «La sfida è allungare il periodo della qualità della vita», ha sottolineato Ramón Palou de Comasema, General Manager di Merck Italia, evidenziando come l’Italia abbia già raggiunto risultati importanti, ma disponga ancora di ampi margini di miglioramento. La prevenzione, secondo il manager, rappresenta un investimento capace di produrre benefici anche sul Pil e sul sistema produttivo, riducendo nel tempo i costi sanitari e sociali. Fondamentali, in questa prospettiva, le campagne di sensibilizzazione e una programmazione pluriennale che garantisca continuità agli interventi. Un impegno che si inserisce nella lunga presenza industriale di Merck nel Paese, di cui nel 2027 ricorrerà il centenario.

Il tema delle risorse è stato al centro dell’intervento di Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione Bilancio del Senato, che ha accolto favorevolmente la proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci di escludere dal calcolo del deficit alcune spese sanitarie, a partire da quelle destinate alla prevenzione. Una prospettiva che consentirebbe di superare la logica degli stanziamenti annuali, favorendo investimenti strutturali. Sulla necessità di tradurre le risorse in servizi concreti ha insistito Beatrice Lorenzin, senatrice del Partito Democratico, richiamando il Piano di prevenzione adottato a maggio, la cui attuazione richiede ancora interventi operativi. Il rischio, ha evidenziato, è che gli obiettivi fissati a livello nazionale si scontrino con la carenza di personale e con le difficoltà organizzative dei territori. L’innovazione può contribuire a superare parte di questi limiti. Elena Murelli, capogruppo della Lega nella Commissione Sanità del Senato, ha richiamato il potenziamento degli screening per le patologie croniche e l’importanza delle nuove tecnologie per rendere più efficaci i percorsi di diagnosi e prevenzione.

Strumenti che, per esprimere pienamente il proprio potenziale, devono inserirsi in un sistema capace di integrare assistenza, dati e competenze. Resta però centrale il nodo della governance. Francesco Zaffini, presidente della Commissione Sanità del Senato, ha ricordato come l’Italia presenti risultati nella prevenzione superiori alla media Ocse, sostenendo la necessità di aumentare ulteriormente gli investimenti. Per renderli efficaci, tuttavia, occorre intervenire sui meccanismi di coordinamento tra Stato e Regioni. Zaffini ha indicato nella revisione del funzionamento della Conferenza Stato-Regioni una priorità per superare le difficoltà nell’allocazione delle risorse e nell’utilizzo di strumenti come il payback. Il coordinamento riguarda anche l’accesso ai farmaci innovativi. Robert Nisticò, presidente dell’Aifa, ha richiamato il ruolo della Commissione scientifica ed economica del farmaco e la necessità di valutare le nuove terapie considerando l’efficacia clinica, i risparmi per il Servizio sanitario e i benefici economici e sociali.

In conclusione, Pierluigi Russo, direttore tecnico-scientifico dell’Aifa, ha spiegato che lo studio del Dna apre nuove possibilità di cura e richiede «un nuovo approccio regolatorio». Per il Servizio sanitario, la prova è trasformare gli investimenti in prevenzione e innovazione in un accesso più tempestivo alla diagnosi e alle cure.

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Giuliana Mastri