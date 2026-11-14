Lunedì 16 novembre, alle ore 19:00, sarà pubblicata la prima anticipazione del backstage di “OLTRE L’EMERGENZA — La sanità che cambia”, il nuovo podcast con la dottoressa Carmela Rescigno, medico chirurgo d’urgenza dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, e Maria Rosaria Boccia, responsabile della strategia di comunicazione del progetto.

L’iniziativa nasce per accendere i riflettori sulla buona sanità campana, in una regione spesso collocata agli ultimi posti nelle classifiche nazionali dei servizi sanitari. Al centro del racconto, l’esperienza del Ruggi d’Aragona, che punta a diventare un riferimento anche nazionale grazie all’impegno dei professionisti e all’adozione del modello di Pronto Soccorso Verticale, finalizzato a migliorare la gestione dei pazienti e l’efficienza dei percorsi assistenziali.

Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani medici, sempre meno attratti dall’emergenza-urgenza a causa dei turni gravosi e delle carenze di personale. Il podcast intende incoraggiarli a riscoprire la sanità pubblica e a considerare il Ruggi come opportunità di crescita professionale. «Vogliamo dimostrare che il pronto soccorso può essere ancora un luogo di innovazione, crescita professionale e grande valore umano», afferma Rescigno.

«Metto gratuitamente la mia esperienza nella comunicazione al servizio di un progetto che vuole dare visibilità alla sanità che funziona e alle professionalità della nostra regione», dichiara Boccia. Appuntamento ogni lunedì alle ore 19:00 sui canali ufficiali @oltrelemergenza di Facebook, Instagram, TikTok e X e sui profili social delle protagoniste.

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