Cosa sta succedendo in Sicilia? Il vivace laboratorio politico di Palermo può aprire nuovi scenari nazionali? L’arrivo a Roma di Cateno De Luca alimenta le ipotesi di una lista civica centrista alleata del centrodestra alle Politiche. E per la Sicilia, tra il futuro di Renato Schifani e le prossime Regionali, quale prospettiva si apre? Ne parliamo con Santo Primavera, deputato regionale ed esponente del Mpa-Grande Sicilia, impegnato nella difesa dell’autonomia statutaria e nella trasparenza dei rapporti tra interessi privati e istituzioni.

Onorevole Primavera, che cosa succede nella maggioranza siciliana? Il futuro di Schifani è in discussione?

«Fino a qualche mese fa, la ricandidatura di Schifani sembrava sostenuta da tutto il centrodestra, a partire da Fratelli d’Italia. Ora una dinamica interna a Forza Italia sembra rimetterla in discussione. Se cambiano le condizioni, il confronto deve riaprirsi in Sicilia».

Cateno De Luca punta a un’intesa nazionale con il centrodestra. È realistico?

«È una via di fuga verso le Politiche, anche alla luce del nuovo contesto elettorale. Il paradosso è che oggi la politica siciliana si adegua agli equilibri nazionali, mentre in passato era la Sicilia ad anticipare le grandi operazioni politiche. Oggi, invece, si corre verso Roma».

L’autonomia siciliana rischia di essere sacrificata alle strategie nazionali?

«È un rischio concreto. La Sicilia ha una storia e uno Statuto speciale che devono essere una risorsa, non un elemento decorativo. Se le decisioni vengono imposte dall’alto, si svuota il senso dell’autonomismo. L’Mpa vuole difendere l’autonomia statutaria e rilanciare il laboratorio politico siciliano».

Qual è la posizione dell’Mpa sul prossimo presidente della Regione?

«La prospettiva deve essere regionale: non accettiamo imposizioni dall’alto sui nomi. Siamo disponibili al confronto e, con un presidente uscente, la ricandidatura è normalmente il primo punto di partenza. Se Forza Italia cambierà le carte in tavola, se ne discuterà in Sicilia».

Lei ha presentato un disegno di legge sulla trasparenza tra interessi privati e istituzioni. Perché è importante?

«Ho depositato una proposta per regolamentare il lobbying, con regole su trasparenza, accessi e responsabilità. Il governo Schifani ha approvato un disegno di legge che riprende questa impostazione. Una norma non risolve tutto, ma può promuovere una cultura amministrativa in cui sia chiaro chi rappresenta determinati interessi e come si rapporta alle istituzioni».

La Sicilia può tornare a essere un laboratorio politico nazionale?

«Può farlo, ma bisogna ripartire dal territorio. Non andiamo a Roma per cercare soccorso politico o una collocazione conveniente. Vogliamo fare politica in Sicilia, tutelare la sua autonomia e costruire qui gli accordi. È da qui che deve ripartire il laboratorio siciliano».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro