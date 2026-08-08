Oh, Renzi. Perché sei tu, Matteo? Le mosse dell’ex presidente non trovano una logica, talvolta, soprattutto quando in passato il senatore chiedeva una Commissione d’inchiesta per il Covid e ora sposa le posizioni di Giuseppe Conte e il M5S. Italia Viva ha scelto un futuro di irrilevanza politica, schierandosi con il populista Conte e l’avventurismo di sinistra. Ne abbiamo parlato con Sergio Scalpelli, co-fondatore di Europeisti.eu, già assessore al Comune di Milano, co-fondatore de Il Foglio e da sempre una delle voci più autorevoli del riformismo liberale italiano.

Renzi ha fatto della Commissione d’inchiesta sul Covid una sua battaglia politica. Oggi Italia Viva la contesta insieme ai suoi alleati. È realpolitik o opportunismo?

«È una posizione francamente imbarazzante. Italia Viva aveva ragione quando sosteneva l’importanza di una Commissione d’inchiesta sulla gestione del Covid. Oggi, invece, per ragioni di convenienza politica si accoda a una linea che fino a ieri contestava. È un’inversione di rotta che indebolisce la credibilità di Renzi e del suo partito».

Renzi e il riformismo sono sempre stati una cosa sola. Ora sembra non essere più così.

«Esatto. Dopo le elezioni europee, Renzi si è convinto che non fosse più possibile costruire un polo centrista e ha scelto di legarsi al campo largo. Ha sopravvalutato la propria abilità tattica e sottovalutato un dato politico evidente: nel Partito democratico continua a essere considerato un corpo estraneo. Pensava di poter influenzare quella coalizione, invece ne è rimasto schiacciato».

Il centro come spazio politico esiste ancora, ma Renzi non ci vuole stare. Perché?

«Perché ha smesso di crederci proprio quando avrebbe dovuto insistere. In Italia, come nel resto d’Europa, esiste una domanda crescente di una forza liberaldemocratica e riformista. Ma, scegliendo il campo largo, Italia Viva ha perso la sua funzione storica. Oggi non rappresenta più un progetto autonomo, ma una componente marginale di una coalizione che va in tutt’altra direzione».

Una volta c’era il Terzo Polo, ma poi è scomparso. Di chi è la colpa?

«Ho sempre pensato che la fine del Terzo Polo fosse dipesa soprattutto da Calenda. Però bisogna riconoscere che Azione ha mantenuto una direzione chiaramente riformista e liberale. Renzi, invece, ha scelto un’altra strada e non credo che tutto possa essere spiegato con i difficili rapporti personali tra i due. Un leader politico deve seguire una strategia e perseguire un progetto che oggi fatico a vedere in Italia Viva».

Matteo Renzi è arrivato a un aut aut? Risorgere o condannarsi all’irrilevanza?

«Potrà forse eleggere qualche parlamentare grazie agli accordi di coalizione, ma senza una funzione riconoscibile. Quanto a Renzi, resta uno dei maggiori talenti della politica italiana. Proprio per questo è un peccato vederlo ai margini, costretto a osservare vicende politiche che non gli appartengono più. Senza una linea coerente, difficilmente tornerà a essere il protagonista che fu ai tempi del suo governo e dell’operazione Draghi».

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Christian Gaole