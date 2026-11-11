Una premessa è d’obbligo: gran parte di ciò che si sa del caso che ha travolto Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di Nvidia, proviene da un memo riservato dell’intelligence americana che nessuno ha visto, noto solo attraverso le rivelazioni del New York Times e del Financial Times. Di certo c’è poco. Il resto è una ricostruzione plausibile, da prendere come tale. Il fatto accertato è l’ammissione dello stesso Huang, 63 anni, che domenica 8 novembre ha scritto ai dipendenti di essere stato infedele alla moglie e di esserne «profondamente dispiaciuto». La donna non è nominata, ma secondo i due quotidiani si tratta di Alice Huang, nessuna parentela, cittadina cinese ed ex dirigente di Megaspeed, società di data center con sede a Singapore e tra i maggiori clienti di Nvidia. Per l’intelligence americana sarebbe stata reclutata dal Ministero della Sicurezza di Stato cinese per avvicinare Huang e influenzare le scelte dell’azienda e la politica sulle esportazioni di chip. Pechino, per bocca del portavoce degli Esteri Guo Jiakun, parla di «speculazioni infondate» e di «diffamazione». Nvidia ha avviato un’indagine indipendente, assicurando però che nulla di sensibile sarebbe stato compromesso; il 18 novembre Huang è convocato a porte chiuse dalla Camera. Colpisce, anzitutto, la natura dell’ammissione.

Un tradimento coniugale, da solo, non richiederebbe una lettera a decine di migliaia di dipendenti: quella lettera esiste solo a causa del sospetto di spionaggio, eppure tace proprio su quello. Concede il lato privato, imbarazzante ma irrilevante, e nulla sul resto. Una decina di giorni prima, del resto, Huang aveva definito a Bloomberg i suoi rapporti con la donna «del tutto normali». La cronologia suggerisce che l’obiettivo primario fosse l’accesso ai chip, più che i segreti industriali. Dal 2024 Megaspeed è sotto indagine americana per sospetto dirottamento di processori Nvidia verso la Cina, e intanto ne acquista per miliardi. Nel giugno 2024 i due vengono fotografati insieme a Taipei, nel 2025 lei siede alla cena offerta da Huang durante il Computex e viene interrogata dalle autorità di Singapore, che indagano sul contrabbando. In questa chiave la relazione avrebbe offerto meno controlli, un canale privilegiato e un orecchio vicino a chi discute di esportazioni con la Casa Bianca. È qui che emerge il punto più imbarazzante per Nvidia. Il profilo della donna era ricostruibile da fonti aperte, come hanno fatto i giornalisti in pochi giorni: un passato nella televisione di Stato cinese, una rete di società con legami finanziari con un colosso dell’elettronica militare, un’azienda sospettata di contrabbando. Sono i segnali che ogni manuale di controspionaggio indica come da approfondire, e la relazione sentimentale con un uomo di quel peso è il più classico di tutti.

Una struttura di sicurezza interna all’altezza dell’azienda strategicamente più sensibile d’America avrebbe dovuto metterli in fila. O non lo ha fatto, o lo ha fatto senza essere ascoltata, perché nessun apparato interno ha davvero il potere di fermare il proprio fondatore. E non sappiamo nemmeno se l’FBI abbia mai avvertito l’azienda di ciò che sapeva. Resta infine la domanda politica. Secondo il New York Times, Trump era stato informato circa un anno fa e scelse di non intervenire; mesi dopo, Huang era annunciato nella delegazione per il vertice con Xi a Pechino. Più che lo stesso Huang, sarà probabilmente questo il vero terreno dello scontro a Washington.

© Riproduzione riservata

Paolo Crucianelli