Il senatore del M5S ci ha trascinati in tribunale per avere dato conto di un atto parlamentare. Intanto, sul caso Mafia-appalti, il gip di Caltanissetta parla di «attività depistante». Le carte si pubblicano, le domande si fanno: è questo il mestiere del giornalismo. Lunedì a Napoli Roberto Scarpinato torna a incrociare la strada del Riformista. Non in un’aula parlamentare, ma in una vicenda giudiziaria che racconta molto del rapporto tra potere e informazione. Chi segue il nostro giornale conosce la storia. Siamo in causa con Roberto Scarpinato. Non con il magistrato, perché non lo è più, ma con il senatore del Movimento Cinque Stelle. Ci ha querelati ormai quattro anni fa per diffamazione aggravata a mezzo stampa. E per quale imperdonabile colpa? Per avere pubblicato un’interrogazione parlamentare.

Sì, avete letto bene. Non un’invenzione giornalistica, non un’invettiva, non un’inchiesta costruita su insinuazioni anonime. Un atto politico, presentato da un parlamentare e rivolto al ministro della Giustizia. Il nostro reato, in sostanza, sarebbe stato quello di averlo messo in pagina. Scarpinato ci ha querelati per aver pubblicato un’interrogazione parlamentare. Lo ripetiamo perché il paradosso merita di essere fissato: un atto nato per sollecitare il controllo parlamentare sull’operato delle istituzioni diventa, una volta pubblicato da un giornale, materia di una causa per diffamazione. L’interrogazione era stata presentata da Filippo Mancuso, esponente di Forza Italia, poi diventato ministro della Giustizia, e indirizzata a Oliviero Diliberto, allora titolare del dicastero di via Arenula. Chiedeva chiarimenti sulla regolarità di alcune operazioni immobiliari riconducibili al nucleo familiare di Scarpinato in Sicilia, con particolare attenzione a una compravendita che coinvolgeva un soggetto indagato per associazione mafiosa. Il punto non è trasformare un’interrogazione in una sentenza. Non lo abbiamo fatto allora e non lo facciamo oggi. Il punto è che un parlamentare aveva sollevato questioni di interesse pubblico e un giornale ne aveva informato i lettori. Lo capite, adesso, perché sottolineiamo l’urgenza di una legge che ponga un argine alle querele intimidatorie.

Oggi il nome di Scarpinato è tornato al centro del dibattito per il caso Mafia-appalti e le indagini sulle stragi del 1992. Nel decreto di archiviazione relativo al filone sulle stragi di Capaci e via D’Amelio, il gip di Caltanissetta Santi Bologna ha scritto, a proposito dei contatti tra Scarpinato e l’ex collega Gioacchino Natoli prima dell’audizione di quest’ultimo davanti alla Commissione parlamentare Antimafia: «Quello che però qui è doveroso segnalare è l’attività depistante posta in essere dal Senatore Scarpinato nei confronti del Dott. Natoli». Il giudice ha censurato l’opportunità che un componente della Commissione anticipi o concordi le domande con una persona destinata a essere audita, precisando che il giudizio sull’opportunità politica compete ad altre sedi. La valutazione non equivale a una condanna penale per depistaggio. Scarpinato ha respinto le contestazioni, sostenendo di avere invitato Natoli a riferire circostanze che riteneva vere. Le precisazioni sono doverose. Ma resta il peso di parole che un giudice ha ritenuto necessario mettere nero su bianco, mentre il senatore siede proprio nella Commissione che indaga sulle stragi e sulle loro zone d’ombra. È qui che la nostra vicenda assume un significato più ampio. La libertà di stampa non è una concessione del parlamentare, del magistrato o dell’intervistato. È una garanzia per i cittadini, soprattutto quando si raccontano questioni scomode.

Lunedì a Napoli la questione sarà dunque semplice: può un giornale essere chiamato a rispondere in tribunale per avere dato conto di un’interrogazione parlamentare di interesse pubblico? Noi pensiamo di no. E continueremo a sostenerlo nelle sedi competenti. Il problema non è che Scarpinato non gradisca ciò che scriviamo. Il problema sarebbe se, per evitare di rispondere alle domande, bastasse portare in tribunale chi le pone. Le carte si leggono. Le domande si fanno. Le risposte si pretendono. È questo il mestiere del giornalismo. E nessuna toga dismessa, nessun seggio parlamentare e nessuna querela dovrebbe poterlo intimidire.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro