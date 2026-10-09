Torniamo sul decreto con cui il giudice di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato mafia-appalti: 641 pagine che chiudono un’indagine e aprono il sipario sul grottesco. È una commedia. Triste, come tutte le commedie in cui il morto è vero. I protagonisti sono gli assenti. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non parlano più, e per questo li hanno fatti parlare tutti. Il decreto misura la distanza fra loro e «tanti altri magistrati a loro coevi», e la definisce «siderale». Un’unità di misura da astronomi.

Si comincia da una casa. Falcone, riporta il decreto, viveva in affitto. Avrebbe voluto comprarla, ma il proprietario era stato indagato, e rinunciò: «evitiamo che si possa dire che questo signore mi ha fatto un prezzo di favore». Negli stessi anni, ricostruisce il giudice, la famiglia di Giuseppe Pignatone acquistava dalla Immobiliare Raffaello ventiquattro unità immobiliari, intestate alle mogli; all’ultimo rogito, per la società, compariva Salvatore Buscemi. Su uno di quegli appartamenti il giudice non sa dire se qualcosa sia stato regalato, ma scrive che «può dirsi con certezza» che una parte del prezzo fu pagata in nero e che vi fu una «non marginale scontistica». Le astensioni, secondo il decreto, erano «a geometrie variabili»: in mafia-appalti nessuna, benché l’ente che controllava la società al centro dell’indagine fosse presieduto dal padre del magistrato. A Palermo il conflitto d’interessi, si sa, è una questione di geometria.

Dalla casa alle carte. Falcone teneva insieme: lo dimostravano il maxiprocesso, che colpì Cosa nostra come fenomeno unitario, e l’idea di una Procura nazionale antimafia. Il decreto lo chiama metodo della «trattazione unitaria». Dopo di lui si fece l’esatto contrario, e il decreto lo chiama «parcellizzazione». Della lezione rimase la forma, non la sostanza. Per uno stralcio atteso finché Falcone non fu a Roma, il giudice parla di «gioco delle tre carte» e ne attribuisce la paternità a Pignatone, interprete della politica delle «carte a posto». Falcone fu bocciato dal CSM e dai colleghi, finché il 23 maggio 1992, a Capaci, Cosa Nostra non fece esplodere l’autostrada sotto la sua auto, con la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Borsellino ebbe cinquantasette giorni in più. Gli altri hanno fatto strada. Roberto Scarpinato, già procuratore generale di Palermo, è senatore e siede in Commissione antimafia. Nelle intercettazioni trascritte nel decreto, al telefono con Gioacchino Natoli, espone il programma: «seppellire la Colosimo sotto una montagna di documenti». E aggiunge: «a Caltanissetta stanno ancora seguendo mafia e appalti, non so se ti rendi conto del livello!».

Il giudice gli attribuisce un’«attività depistante» nei confronti di Natoli; lui replica che l’accusa è «gravemente falsa». Pignatone è stato procuratore a Reggio Calabria e a Roma, poi presidente del Tribunale vaticano. Lo Forte ha guidato la Procura di Messina. Natoli, che secondo l’altro decreto dello stesso giudice firmò la smagnetizzazione delle bobine «senza pensarci troppo», ha presieduto la Corte d’Appello di Palermo. Carriere lunghe, per tutti. Tranne due. Il 13 luglio 1992 si archivia. Il 14, in riunione, Borsellino chiede chiarimenti. Il 19, in via D’Amelio, Cosa Nostra lo fa saltare in aria insieme a cinque agenti della scorta. Nessuno da iscrivere, conclude il giudice. Solo una distanza. Siderale. E a Caltanissetta, a quanto pare, stanno ancora seguendo mafia e appalti. La montagna di documenti è arrivata: seicentoquarantuno pagine. Solo che sotto non c’è finita la Colosimo. C’è finito, a leggere il decreto, chi voleva seppellirla.

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Stefano Giordano