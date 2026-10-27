Roberto Scarpinato, attuale senatore pentastellato dopo essere stato procuratore generale di Palermo, non querelò Filippo Mancuso e Luca Palamara, protagonisti della vicenda da cui nacquero le notizie contestate, ma decise di portare in Tribunale Piero Sansonetti e Aldo Torchiaro, direttore e giornalista del Riformista, per averne riferito i contenuti. È stato lui stesso a dirlo ieri, interrogato al Tribunale di Napoli nel processo per diffamazione, affermando che avrebbe dovuto “querelarli”, ma che qualcuno glielo “sconsigliò”.

Tutto inizia nel 2022, quando il Riformista pubblica alcuni articoli sulle operazioni immobiliari che avevano riguardato la famiglia di Scarpinato a Sciacca, in provincia di Agrigento. Al centro della vicenda c’era la vendita, nel 1996, di un immobile ereditato dalla madre dell’allora magistrato e del quale era comproprietario per un sesto. La casa fu venduta per circa 700 milioni di lire a una società riconducibile a Rosaria Di Grado, moglie di Salvatore Fauci, che era stato indagato per mafia in un procedimento assegnato anche a Scarpinato e successivamente prosciolto.

Le modalità della compravendita determinarono l’intervento dell’ex ministro della Giustizia Filippo Mancuso (FI), che nel 1999 presentò un’interrogazione parlamentare all’allora Guardasigilli Oliviero Diliberto. Al centro della contestazione c’erano il prezzo, ritenuto da Mancuso superiore al valore di mercato, e l’opportunità che un magistrato vendesse un immobile alla moglie di una persona che era stata indagata in un procedimento al quale lui stesso aveva lavorato. Scarpinato respinse le contestazioni, sostenendo di non aver condotto personalmente le trattative, affidate a un’agenzia immobiliare, e che il prezzo fosse regolare. Rispondendo all’interrogazione, Diliberto riferì che gli accertamenti effettuati non avevano fatto emergere irregolarità. Tale circostanza venne ripresa qualche anno fa da Luca Palamara e Alessandro Sallusti nel libro “Il Sistema“. Palamara, in particolare, sostenne che Scarpinato non fosse stato sanzionato dal Csm per ragioni legate agli equilibri correntizi.

Il procedimento contro il Riformista arriva in Tribunale a Napoli proprio mentre Scarpinato è al centro di polemiche sul dossier Mafia-appalti e sulle stragi del 1992. All’inizio del mese, il gip di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d’indagine sulle stragi di Capaci e via D’Amelio che ipotizzava un collegamento tra la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e il dossier sulle infiltrazioni mafiose nei grandi appalti redatto dai carabinieri del Ros di Mario Mori. Nel provvedimento il giudice ha ribadito il rilievo della pista Mafia-appalti nella ricostruzione delle stragi e ha criticato l’atteggiamento di Scarpinato nei confronti dell’ex magistrato Gioacchino Natoli, parlando di un’attività “depistante” in relazione alle conversazioni intercorse prima dell’audizione di quest’ultimo davanti alla Commissione parlamentare Antimafia. Scarpinato, sul punto, ha sostenuto di aver invitato Natoli a riferire una circostanza vera, relativa a una riunione della Procura di Palermo del 14 luglio 1992.

Tornando comunque al processo di Napoli, la domanda sollevata dalle dichiarazioni di Scarpinato è semplice: se riteneva diffamatorie le notizie sulla compravendita, perché non querelò chi le aveva sollevate o riprese prima del Riformista, scegliendo invece di agire contro il giornale che ne aveva dato conto? Il fatto che una notizia compaia in un’interrogazione parlamentare o in un libro non esonera automaticamente un giornalista dalla responsabilità per ciò che scrive. Ma, nel caso specifico, il Riformista ha solo raccontato una vicenda ampiamente nota da anni. Quanto emerge dalla deposizione di Scarpinato rende allora il processo a Sansonetti e Torchiaro, difesi dagli avvocati Alfredo Sorge e Stefano Giordano, un caso rilevante per il diritto di cronaca in questo Paese.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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