In una conferenza stampa con Giuseppe Conte, il senatore Roberto Scarpinato ha sostenuto che io, come avvocato di Bruno Contrada, avrei presentato contro di lui un esposto, accusandolo di aver perseguitato il mio assistito con le intercettazioni e la perquisizione disposte nel procedimento Agostino. Ha poi lasciato intendere che proprio per questo sarei stato nominato consulente della Commissione antimafia.

Non ho mai presentato alcun esposto contro il dottor Scarpinato, né disciplinare né penale. Ho presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che è tutt’altra cosa. L’esposto si rivolge contro una persona e chiede che se ne valuti la responsabilità davanti agli organi disciplinari o a una procura. Il ricorso a Strasburgo si rivolge contro uno Stato e chiede di accertare se le sue leggi e i suoi giudici abbiano rispettato i diritti garantiti dalla Convenzione. Il magistrato non è parte di quel giudizio, non viene chiamato a difendersi e non ne subisce alcuna conseguenza. A rispondere è lo Stato.

Nel ricorso non si parla di persecuzione, né si parla del dottor Scarpinato come persona. Contestavamo la qualità della legge e la giurisprudenza che consentiva quella prassi. La Corte ci ha dato ragione, e a essere condannata è stata l’Italia. Con la sentenza Contrada c. Italia n. 4 ha riconosciuto la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, cioè del diritto al rispetto della vita privata, per le tutele che spettano a chi viene intercettato senza essere indagato. La sentenza è definitiva. Non era la prima volta: già nel 2015, con la sentenza Contrada n. 3, Strasburgo aveva condannato l’Italia in un’altra vicenda che riguardava Bruno Contrada.

Confondere un ricorso alla Corte europea con un esposto è un errore che si perdona a chiunque, ma che sorprende in chi è stato per una vita magistrato e oggi siede in Parlamento. Come sorprende che si confonda l’avvocato con il suo assistito, e la difesa di una persona con la condivisione delle accuse che le sono state rivolte. È una tentazione antica, e chi ha indossato la toga dovrebbe saperla riconoscere meglio di altri: su quella distinzione si reggono il diritto di difesa e lo Stato di diritto. Quanto all’insinuazione sulla mia nomina: sono consulente della Commissione parlamentare antimafia, che è un organo del Parlamento e non di una parte politica, e svolgo l’incarico a titolo gratuito. Lo svolgerò con neutralità, ascoltando tutte le tesi, comprese quelle del senatore Scarpinato. Né per questo rinuncerò a esercitare la difesa, che è una garanzia per tutti. Se quel ricorso fosse stato un atto di malafede, in malafede sarebbe stata anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, che lo ha accolto.

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Stefano Giordano