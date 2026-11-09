Come volevasi dimostrare, la democrazia ha sette vite, come i gatti. Alle midterm Donald Trump ha subìto una pesante sconfitta: i democratici hanno conquistato la maggioranza alla Camera e al Senato e importanti successi nei governatorati. La democrazia rappresentativa ha reagito proprio nel Paese in cui sembrava dover cedere alla post-democrazia dei nuovi padroni del mondo: i plurimiliardari proprietari delle piattaforme tecnologiche, capaci di condizionare la produzione con gli algoritmi e modellare la società con l’Intelligenza Artificiale. Ma c’è un altro elemento che merita attenzione: il ritorno sulla scena del socialismo, con una componente che ha dimostrato dinamismo e capacità di raccogliere consenso. In Europa e in Italia lo hanno dato per morto e sepolto; negli Stati Uniti, invece, la questione socialista è tornata di grande attualità.

Il socialismo è stato a lungo guardato con sospetto negli Stati Uniti. Sacco e Vanzetti, anarchici italiani giustiziati nel 1927 per un delitto che non avevano commesso, furono vittime di un clima di intolleranza verso le idee sovversive. La caccia alle streghe contro la sinistra si intensificò con il maccartismo, tra la fine degli anni Quaranta e i primi Cinquanta, mentre pesava l’ombra del comunismo sovietico e cubano. Non mancarono voci autorevoli: l’economista Paul Sweezy, fondatore della Monthly Review, mise in luce le contraddizioni del capitalismo americano; John Kenneth Galbraith, con “La società opulenta”, denunciò lo squilibrio tra consumi privati e servizi pubblici. La sinistra americana, come quella europea, ha talvolta sostituito una proposta sociale complessiva con una sommatoria di rivendicazioni identitarie, confinate nella cultura woke. Le grandi stagioni del riformismo americano avevano invece costruito coalizioni sociali larghe: dal New Deal di Roosevelt alla Nuova Frontiera di Kennedy, dalla Great Society di Johnson fino alla Rainbow Coalition di Jesse Jackson.

Le midterm hanno riportato al centro proprio questa capacità di sintesi. Abdul El-Sayed, esponente della sinistra progressista, ha conquistato un seggio al Senato in Michigan, Stato industriale e operaio. Jon Ossoff è stato riconfermato in Georgia, mentre Deb Haaland ha conquistato il governatorato del New Mexico, prima donna nativa americana a guidare uno Stato. Barack Obama, che aveva sostenuto El-Sayed, ha difeso le sue proposte sociali richiamando quelle di Franklin D. Roosevelt. Al di là delle tante prime volte, è tornata una democrazia capace di accogliere le proprie contraddizioni e trasformarle in una dinamica positiva. Il sistema americano è diverso dal nostro: il Partito democratico è una coalizione di sensibilità che in Europa appartengono a forze politiche distinte. Questa natura lo rende più permeabile al cambiamento sociale. Gli americani hanno votato anche contro le diseguaglianze prodotte dal tecno-capitalismo, esprimendo una forte domanda di giustizia sociale.

È una lezione che dovrebbe far riflettere Elly Schlein: non è spostando il baricentro del Pd verso una sinistra sempre più radicaleggiante che si costruisce necessariamente una maggioranza. La sfida è tenere insieme culture riformiste, socialdemocratiche e progressiste, senza espellere il mondo moderato. È anche una lezione per i populisti e i sovranisti di casa nostra, da Conte a Salvini, e per la stessa Meloni. La protesta contro le diseguaglianze, il costo della vita e il potere incontrollato non può essere monopolizzata dal populismo. Quando la politica offre risposte concrete, il consenso può cambiare direzione. Resta una condizione per i socialisti americani: il riformismo può essere radicale nei propositi, ma deve essere graduale e pragmatico nella realizzazione. È un crudele paradosso che, mentre negli Stati Uniti il socialismo dimostra di non essere «un cane morto», in Italia manchi ancora un soggetto politico socialista capace di rivendicarne apertamente l’attualità. Una consolazione amara.

Biagio Marzo e Carmine Fotia

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Biagio Marzo